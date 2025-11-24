Переговори в Женеві ледь не зірвалися: Кислиця розповів, як вдалося досягти домовленостей

Внаслідок перемовин України та США в Женеві, Швейцарії, було розроблено 19-пунктний мирний договір. Водночас ключові питання залишилися на розгляд на зустрічі президентів — Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Водночас атмосфера переговорів дуже напружена, і очільникам делегацій — Андрію Єрмаку та Марко Рубіо знадобилося дві години, щоб повернути новини до нормального русла. Про це розповів перший заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця, пише видання Financial Times.

Кислиця зазначив, що обидві сторони залишилися з "позитивними" відчуттями за підсумками зустрічі. Утім сама зустріч була "інтенсивною", але "продуктивною".

Українська сторона заявила, що не може ухвалювати рішення щодо зміни території, адже це вимагає проведення загальнонаціонального референдуму, відповідно до Конституції України.

Відео дня

Водночас Кислиця розповів, що зустріч розпочалася дуже нервово. Американська сторона була обурена через витік інформації про мирний план з 28-ми пунктів у ЗМІ. Дипломат описує, що зустріч була "на волосині" від того, щоб бути зірваною.

Для того, щоб заспокоїти американську делегацію, знадобилася двогодинна розмова між Андрієм Єрмаком та Марко Рубіо.

Кислиця зауважив, що американці були уважними, охоче вислуховували погляд українців і були відкриті до пропозицій.

"Майже все, що ми пропонували, було прийнято до уваги", — заявив Кислиця.

Зокрема, тепер американська сторона готова зняти пропозицію про введення обмеження чисельності української армії до 600 000 осіб.

Пропозиція про загальну амністію за потенційні воєнні злочини, що містилася в первинному проєкті, була перероблена так, щоб врахувати "тих, хто постраждав під час війни".

На думку Кислиці, тепер РФ має показати, наскільки вони зацікавлені в досягненні миру, або знайдуть причини не брати участь. За його словами, українська делегація висловила готовність їхати "куди завгодно", щоб продовжити мирний процес.

Крім того Кислиця підкреслив важливість Женевської зустрічі для збереження діалогу зі США.

"Обидві сторони продемонстрували, що партнерство є міцним і здатним створити життєздатний документ для лідерів", — заявив Кислиця.

Водночас він попередив, що під час перемовин сторони мають не реагувати на хвилювання чи ажіотаж, а думати про відповідальність та складність питань.

Зустріч в Женеві

Нагадаємо, що українські перемовники за підсумками зустрічі в Женеві заявили, що переговори з американською делегацією були "дуже конструктивні", і жодне зауваження українців не залишилося без уваги.

Мирний план скоротили з 28 до 19 пунктів. Остаточний текст угоди мають підписати президент України Володимир Зеленський і лідер США Дональд Трамп, перш ніж його відправлять у Москву.

Водночас зустріч президента України Володимира Зеленського з його американським колегою, про яку багато говорили раніше, цього тижня не запланована.

У Росії заявили, що план, запропонований Трампом, який складається з 28 пунктів, є прийнятним для них. Водночас в Росії відкинули європейські поправки, запропоновані країнами ЄС, назвавши їх "неконструктивними" і такими, що не підходять Росії.