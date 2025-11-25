Залишилися деякі розбіжності щодо мирного плану: Трамп "тисне" на Зеленського і Путіна, — Білий дім

У Білому домі назвали переговори щодо мирного плану "продуктивними", однак, попри це, досі залишаються певні розбіжності. Водночас оновлений документ далі необхідно буде показати Кремлю.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прагне, аби угода була укладена та війна в Україні припинилася. Про це розповіла прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт, передає видання Sky News.

"Є відчуття терміновості. Президент (Дональд Трамп — ред.) хоче, щоб ця угода була укладена і щоб ця війна закінчилася", — заявила представниця Білого дому.

Вона схарактеризувала переговори щодо мирного плану позитивно, назвавши їх "продуктивними". Однак розкрила, що при цьому все ж залишаються певні розбіжності, над якими необхідно працювати далі. Про які саме розбіжності йде мова — Лівітт не розкрила.

Відео дня

За словами Лівітт, Трамп зараз "тисне" на лідерів обох країн, що воюють, аби досягти мирної угоди. Що стосується можливого візиту Володимира Зеленського до Вашингтона на зустріч з лідером США, то наразі цього не заплановано, підкреслила прессекретарка.

Лівітт не розкрила, чи змінилися наміри Трампа досягти результату до 27 листопада, як це було оголошено раніше. Однак вкотре наголосила, що президент США хоче досягти угоди якнайшвидше.

"Президент США хоче, щоб ця угода була укладена якнайшвидше", — сказала Лівітт.

Водночас, як пише видання з посиланням на заяву свого кореспондента, ключовим питанням щодо мирних пропозицій полягає у тому, чи зможе Трамп домовитися з лідером Кремля Володимиром Путіним та Європою.

"Це не остаточна угода. І європейці тепер змогли її змінити, вплинути на неї", — заявив Марк Стоун.

Підсумки переговорів у Женеві: що відомо

Позаштатний радник голови Офісу президента Олександр Бевз 24 листопада, як передає медіа "Новини.LIVE", розповів, що переговори з американською стороною у Женеві були конструктивними та продуктивними. Кожен пункт сторони обговорили, після чого план з 28 позицій, який було оприлюднено раніше, перестав існувати.

Російська сторона 24 листопада заявила, як передали росЗМІ, що положення мирного плану США є "цілком прийнятні", відкинувши при цьому пропозиції Європи.

Нагадаємо, президент Зеленський 24 листопада оголосив, що мирний план Трампа "скоротили", і закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Також у FT з посиланням на заяву першого заступника міністра закордонних справ Сергія Кислиці повідомили, що внаслідок перемовин у Женеві було розроблено 19-пунктний мирний план.