Два плана — одна война: как США и Европа расходятся в видении мира для Украины

Европа бросила вызов американскому "мирному плану". ЕС представил собственную, проукраинскую версию соглашения — без территориальных уступок и с более жесткими требованиями к РФ. План сохраняет перспективу НАТО и отдает замороженные активы Украине. Фокус разбирался, имеет ли этот документ реальные шансы на согласование.

23 ноября европейские чиновники обнародовали собственное "радикальное" мирное предложение по Украине. Об этом сообщает The Guardian. Документ существенно отличается от американской версии, исключая ряд пророссийских пунктов и демонстрируя значительно большую поддержку Киева.

Европейский план предусматривает, что переговоры о территориях начнутся только после заключения перемирия и будут вестись с действующей линии фронта. Контроль за соблюдением перемирия возлагается на механизмы "под наблюдением США", но без принудительного вывода ВСУ из тех районов Донетчины, которые Украина де-факто не контролирует — в отличие от американского проекта.

Документ не исключает будущего членства Украины в НАТО (лишь констатирует отсутствие консенсуса сейчас), предлагает передать Запорожскую АЭС под полный контроль МАГАТЭ с разделением электроэнергии 50/50 между Украиной и Россией. Численность ВСУ в мирное время ограничивается 800 тыс. военнослужащих — на 200 тыс. больше, чем предлагали США.

Замороженные российские активы, по европейской версии, полностью пойдут на восстановление Украины, а не частично американским инвесторам. Санкции будут ослабляться постепенно и только при условии, что Москва будет "уважать устойчивый мир". Возвращение РФ в G8 также привязано к этому условию.

Таким образом Европа пытается сохранить субъектность в переговорном процессе и не допустить навязывания Украине односторонних уступок. Удастся ли интегрировать эти предложения в общий документ, будет зависеть от позиции США и готовности Киева к компромиссам.

Европейский план мира: почему ЕС бросает вызов США

Политтехнолог Олег Постернак скептически оценивает перспективы принятия европейского плана урегулирования российско-украинского конфликта. По его мнению, этот документ вряд ли будет принят во внимание ключевыми игроками, в частности США.

Во-первых, по словам Постернака, план должен продемонстрировать субъектность Европы в разрешении конфликта. Он предлагает альтернативу американским инициативам, создавая впечатление независимой европейской позиции в общественном мнении континента. Постернак отмечает, что США систематически пытаются ослабить влияние Европы — от газовых соглашений прошлого до современных усилий по "десубъективации" континента. Лидеры вроде Фридриха Мерца, Кира Стармера и Эмманюэля Макрона пытаются противодействовать этому, отстаивая европейские интересы.

Во-вторых, план отличается проукраинской направленностью. Он максимально учитывает интересы Киева, акцентируя на прекращении огня, архитектуре безопасности, реконструкции Украины, возвращении детей и гуманитарных вопросах.

"Он почти не содержит никакого намека на выполнение максималистских российских требований", — говорит Фокусу политолог.

Таким образом, по мнению эксперта, документ нивелирует попытки России через США навязать уступки со стороны Украины. Цель — лишить Москву и Вашингтон доминирования в переговорах, показать варианты мира и подтвердить, что Европа надежный союзник Украины, в отличие от "грубого давления" американцев ради быстрой сделки, где приоритет — их интересы.

Американский или европейский: какой "план мира" получит одобрение

Что касается перспектив принятия, Постернак считает их маловероятными. Он напоминает, что когда Марко Рубио спросили о плане, он фактически дал понять, что не знаком с ним или не планирует его учитывать. Во время встречи в Женеве украинская и американская делегации согласовали обновленную мирную программу, где европейцы присоединились позже.

"Позитивный сигнал — присутствие Джонатана Пауэлла, спецпредставителя Британии по национальной безопасности, который имеет значительное влияние и может способствовать учету европейских идей", — подчеркнул политолог.

Еще один фактор в пользу Украины — противоречия между Рубио и Уиткоффом. Рубио занимает нейтральный подход, учитывая украинские интересы, тогда как Виткофф, по словам дипломатов, ближе к путинской линии, демонстрируя незнание сути войны. Это может помочь противодействовать пророссийским влияниям.

Постернак предполагает, что некоторые элементы плана все же могут быть воплощены: например, по реконструкции Украины и вступлению Украины в ЕС. Однако пункты о вступлении в НАТО будут выглядеть маловероятно, поскольку план предусматривает согласие всех членов Альянса, что может быть неприемлемым для России и США. Европейцы в этом документе детализируют гарантии безопасности, тогда как американцы склоняются к расплывчатым формулировкам.

Другой серьезный вопрос — размещение европейских войск или вооружений в Украине. Россияне будут фанатично противодействовать, но это может стать компромиссом.

Что касается отмены санкций против России, то, по мнению Постернака, Европа предлагает постепенную отмену по прогрессу в урегулировании, что является вполне логичной позицией. Американцы считают европейские санкции неэффективными и будут настаивать на скорейшем снятии, что зависит от ЕС.

"Хотелось бы, чтобы Европа занимала более агрессивную роль", — заключает он.

Политолог Тарас Загородний скептически оценивает перспективы воплощения любого "европейского мирного плана" по российско-украинской войне. По его мнению, пока Владимир Путин остается у власти, ни один компромиссный документ не будет иметь шансов на реализацию.

"Путин не может остановить войну. Это вопрос его личного физического выживания. Любая уступка будет означать для него потерю власти, а то и жизни. Поэтому Кремль отвергнет любые предложения, включая отказ от тяжелого вооружения или ограничением производства оружия. Он будет стоять на своем до конца", — убежден Загородний.

Политолог считает, что последние "мирные инициативы", которые продвигают отдельные представители американского истеблишмента, — это последняя попытка спасти Россию от краха.

Однако параллельно военное давление на Россию только усиливается: удары по ее территории и энергетической инфраструктуре продолжаются, санкции не ослабляются. "Лукойл" готовят к разделу, цена нефти падает, возможности экспорта энергоносителей сокращаются.

"Россия движется к экономической катастрофе, и ничего ее не остановит. Даже Трамп не станет этому мешать — это противоречит национальным интересам США", — заключает Загородний.

Таким образом, считает политолог, европейский план может повлиять разве что на риторику и отдельные переговорные позиции, но в корне изменить ход войны не способен. Реальный мир возможен только после смены власти в Кремле или полного истощения российских ресурсов.

Напомним, что "мирный план" Трампа Украине обещает гарантии безопасности уровня НАТО, но при условии ее территориальных уступок, сокращения армии до 600 тыс. военных и фиксации линии фронта. Дедлайн — ко Дню благодарения. Фокус анализировал: что грозит Киеву в случае отказа и почему даже Кремль может отвергнуть это предложение.

Также ведущая Мария Скибинская и военный аналитик Игаль Левин анализируют новые инициативы администрации Дональда Трампа по урегулированию российско-украинской войны, текущую ситуацию на фронте и влияние новейшей техники на ход боевых действий.