Давление россиян на фронте и план-шантаж от США: интервью с Игалем Левиным (видео)
Ведущая Мария Скибинская и военный аналитик Игаль Левин говорят о новых попытках администрации президента США Дональда Трампа урегулировать войну РФ против Украины, ситуацию на поле боя и новую технику на войне.
В четверг, 27 ноября, в 16:00 узнаем о:
1. Новый план США по войне в Украине: реальный мир или капитуляция?
2. Сможет ли Украина продолжать борьбу без поддержки США?
3. Бешеный натиск россиян на линии фронта: Покровск, Запорожье, Харьковщина.
4. Катастрофическая нехватка пехоты в ВСУ: решит ли проблему создание "Штурмовых войск"?
5. Укрепят ли новые истребители Rafale ПВО Украины в борьбе против ракет РФ, которые делают из комплектующих производства Китая, Таиланда и США?
Напомним, что администрация Дональда Трампа подготовила 28-пунктовый план для возможного прекращения войны в Украине. Документ уже одобрен президентом США, тогда как Кремль публично преуменьшает его значение и не демонстрирует готовности менять свои требования.
Также Фокус писал, что, по мнению государственного секретаря США Марко Рубио, план завершения войны, наработанный США и РФ, предусматривает, что обе стороны должны пойти на уступки.