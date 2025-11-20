Тиск росіян на фронті та план-шантаж від США: інтерв'ю з Ігалем Левіним (відео)

Ведуча Марія Скібінська та військовий аналітик Ігаль Левін говорять про нові спроби адміністрації президента США Дональда Трампа урегулювати війну РФ проти України, ситуацію на полі бою та нову техніку на війні.

У четвер, 27 листопада, о 16:00 дізнаємося про:

1. Новий план США по війні в Україні: реальний мир чи капітуляція?

2. Чи зможе Україна продовжувати боротьбу без підтримки США?

3. Шалений натиск росіян на лінії фронту: Покровськ, Запоріжжя, Харківщина.

4. Катастрофічна нестача піхоти в ЗСУ: чи вирішить проблему створення "Штурмових військ"?

5. Чи зміцнять нові винищувачі Rafale ППО України у боротьбі проти ракет РФ, які роблять з комплектуючих виробництва Китаю, Таїланду та США?

Інтерв'ю з Ігалем Левіним

Нагадаємо, що адміністрація Дональда Трампа підготувала 28-пунктовий план для можливого припинення війни в Україні. Документ уже схвалений президентом США, тоді як Кремль публічно применшує його значення і не демонструє готовності змінювати свої вимоги.

Також Фокус писав, що, на думку державного секретаря США Марко Рубіо, план завершення війни, напрацьований США та РФ, передбачає, що обидві сторони повинні піти на поступки.