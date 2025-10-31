Трамп "не был впечатлен": стала известна причина отмены встречи с Путиным в Будапеште

Вашингтон спланировал запланированный президентом Дональдом Трампом саммит с лидером РФ Владимиром Путиным. В The Financial Times сообщили, что это произошло из-за озвученных российской стороной "жестких требований по Украине" и "напряженного телефонного разговора" между дипломатами стран.

Трамп и Путин договорились о встрече в Будапеште по телефону и собирались обсудить завершение войны в Украине. Уже через несколько дней Министерство иностранных дел РФ направило свой меморандум, в котором подчеркнуло требования относительно так называемых "коренных причин" полномасштабного вторжения. Об этом со ссылкой на трех человек, осведомленных в ситуации, 31 октября проинформировали в FT.

В частности, речь шла о территориальных уступках, резком сокращении ВСУ и гарантиях, что Украина никогда не станет членом НАТО. Кроме того, состоялся телефонный разговор между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и американским госсекретарем Марко Рубио. После него чиновник США передал Трампу, что Москва не проявляет готовности к переговорам. По словам источников, республиканец "не был впечатлен" российской позицией и отменил саммит в Будапеште.

В издании подчеркнули, что решение отменить встречу стало "кульминацией значительного поворота в политике США" за неделю до того, когда казалось, будто Трамп перешел на сторону Путина, из-за отказа в поставках ракет Tomahawk. Однако американские чиновники имели все больше сомнений относительно продуктивности переговоров с РФ, и их поразила неуступчивость Лаврова во время встречи с Рубио в сентябре. Российский министр врал, что Украиной руководят "нацисты".

"Лавров явно устал и, кажется, считает, что у него есть дела поважнее, чем встречи или переговоры с Соединенными Штатами, независимо от того, чего хочет президент Путин", — отметил один из неназванных собеседников СМИ.

Источники передали, что Трамп все еще готов к встрече с россиянами, но если это будет иметь какие-то перспективы. Сообщается, что хотя он назвал телефонный разговор с Путиным "очень продуктивным", на самом деле был раздражен из-за хвастовства успехами на фронте в районе Купянска. На следующий день, по данным газеты, лидер давил на президента Владимира Зеленского, чтобы тот пошел на уступки, подчеркивая, что ему "надоели" карты.

Отмечается, что во время саммита в Аляске и последнего телефонного разговора Путин требовал контроля над Донбассом. Однако отказ от этих территорий — неприемлем для Зеленского. После того, как саммит был отменен, Вашингтон усилил давление на Москву, введя санкции против ее крупнейших нефтепроизводителей. Кроме того, Трамп раскритиковал Путина за испытания ядерного оружия.

Кремль попытался обвинить в срыве прогресса, якобы достигнутого на Аляске, Украину и Европу. Однако, по информации издания, тогда Трамп досрочно завершил встречу, когда Путин отклонил его мирный план и захотел больше украинских земель, прибегнув к длительному экскурсу в "историю". Бывший разведчик Питер Шредер рассказал, что глава Кремля тоже был "разочарован".

"Он не может заставить его понять ситуацию со своей точки зрения или заставить его изменить политику", — пояснил эксперт.

Лавров заявил, что Путин якобы сообщил о своем согласии на мирные предложения Вашингтона, но не получил прямого ответа. В то же время он раскритиковал идею немедленного прекращения огня и обвинил Европу в попытках заставить администрацию США "уступить". Трамп поддержал призыв РФ к заключению соглашения, но впоследствии вернулся к требованию о перемирии.

Напомним, аналитики ISW сообщили, что президент США Дональд Трамп заявил об испытаниях ядерного оружия после "громких заявлений" из России. Россияне испытали собственную ракету "Буревестник", которой якобы нет равных и которая должна заставить Запад "склониться" перед лидером РФ Владимиром Путиным.

30 октября в Кремле заявили, что испытания "Буревестника" не были ядерными. В России отметили, что не располагают данными о таких испытаниях в других странах, и пригрозили Трампу нарушением моратория в ответ.