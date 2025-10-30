В Кремле заявили, что испытание "Буревестника" не было ядерным, и пригрозили Трампу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрицает новую фазу гонки вооружений с США и заверил, что никаких ядерных испытаний Кремль не проводил. Однако он пригрозил Вашингтону, что Россия может отойти от ответного моратория.

В Москве не считают, что между РФ и США начался новый виток гонки вооружений. Об этом спикер заявил во время общения с журналистами, как передали 30 октября в "РИА Новости".

"Все-таки нет", — коротко ответил Песков на соответствующий вопрос.

Он также прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о приказе начать испытания ядерного оружия в ответ на программы других стран. Вашингтон не информировал Кремль о намерениях испытать свое вооружение.

"Если кто-то отойдет от моратория, то Россия будет действовать в соответствии с ситуацией. Об этом президент (Владимир Путин — ред.) говорил неоднократно", — подчеркнул пресс-секретарь.

Он выразил надежду, что информацию об испытаниях ракеты "Буревестник" довели до Трампа корректно.

"Президент Трамп в своем заявлении упомянул о том, что другие страны занимаются, мол, испытанием ядерного оружия. До сих пор нам не было известно, что кто-то занимается испытанием. Если каким-то образом имеется в виду испытание "Буревестника", то это никоим образом не является ядерным испытанием", — заявил Песков.

Он добавил, что Москва с Вашингтоном неоднократно обсуждали необходимость экспертных переговоров по ядерному разоружению, но пока такие не проводятся.

В ТАСС также опубликовали другие заявления российского спикера:

в Кремле не считают, что диалог с США зашел в тупик;

Путин рассказал бойцам об испытаниях, чтобы ознакомить их с мерами, принимаемыми для безопасности России.

Напомним, президент РФ Владимир Путин похвастался успешным испытанием нового типа оружия. В росСМИ показали сюжет о загрузке ракеты, вероятно, типа "Буревестник" на борт Ту-95МС. Журналисты сообщили, что ее запустили со стратегического бомбардировщика, который поднялся в небо в Амурской области на Дальнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп в ответ на заявления об испытаниях Россией крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой напомнил, что у берегов РФ размещена крупнейшая в мире атомная подводная лодка. Он подчеркнул, что не собирается "играть в игры" с Кремлем.