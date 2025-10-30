У Кремлі заявили, що випробування "Буревестника" не було ядерним, і пригрозили Трампу

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заперечив нову фазу гонки озброєнь зі США і запевнив, що жодних ядерних випробувань Кремль не проводив. Однак він пригрозив Вашингтону, що Росія може відійти від мораторію у відповідь.

У Москві не вважають, що між РФ і США почався новий виток гонки озброєнь. Про це речник заявив під час спілкування з журналістами, як передали 30 жовтня у "РИА Новости".

"Все-таки ні", — коротко відповів Пєсков на відповідне запитання.

Він також прокоментував заяву американського президента Дональда Трампа щодо наказу розпочати випробування ядерної зброї у відповідь на програми інших країн. Вашингтон не інформував Кремль про наміри випробувати своє озброєння.

"Якщо хтось відійде від мораторію, то Росія буде діяти відповідно до ситуації. Про це президент (Володимир Путін — ред.) говорив неодноразово", — підкреслив прессекретар.

Відео дня

Він висловив сподівання, що інформацію про випробування ракети "Буревестник" довели до Трампа коректно.

"Президент Трамп у своїй заяві згадав про те, що інші країни займаються, мовляв, випробуванням ядерної зброї. Досі нам не було відомо, що хтось займається випробуванням. Якщо якимось чином мається на увазі випробування "Буревестника", то це жодним чином не є ядерним випробуванням", — заявив Пєсков.

Він додав, що Москва з Вашингтоном неодноразово обговорювали необхідність експертних переговорів щодо ядерного роззброєння, але поки такі не проводяться.

У ТАСС також опублікували інші заяви російського речника:

у Кремлі не вважають, що діалог зі США зайшов у глухий кут;

Путін розповів бійцям про випробування, щоб ознайомити їх із заходами, що вживаються для безпеки Росії.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін похизувався успішним випробовуванням нового типу зброї. У росЗМІ показали сюжет про завантаження ракети, ймовірно, типу "Буревестник" на борт Ту-95МС. Журналісти повідомили, що її запустили зі стратегічного бомбардувальника, що здійнявся у небо в Амурській області на Далекому Сході.

Президент США Дональд Трамп у відповідь на заяви про випробовування Росією крилатої ракети з ядерною енергетичною установкою нагадав, що поблизу берегів РФ розміщений найбільший у світі атомний підводний човен. Він наголосив, що не збирається "грати в ігри" з Кремлем.