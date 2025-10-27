Ракета "Буревестник" могла стартувати з Ту-95, а не з землі: росЗМІ про "літаючий Чорнобиль" (відео)

Президент Російської Федерації Володимир Путін повідомив про успішні випробування нового типу зброї, які відбулись на тлі загострення війни в Україні та відносин з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Тоді ж російські пропагандисти показали сюжет про завантаження ракети, ймовірно, "Буревестника", на борт бомбардувальника Ту-95МС.

Ракета "Буревестник" з двигуном-ядерним реактором мала б пройти випробування на острові Нова Земля у Північному Льодовитому океані, нагадало росЗМІ "Агентство. Новости". Натомість у сюжеті пропагандистського телеканалу "Россия-1" повідомили, що новітню зброю РФ запускали з Ту-95МС, який здійнявся у повітря на протилежному боці материка. Аналітики пояснили, що є певна неузгодженість у попередніх заявах про пуски "Буревестника", виступом Путіна та кадрами росЗМІ.

Допис з аналізом сюжетів росЗМІ з'явився у каналі "Агентство. Новости" зранку 27 жовтня. Медіа звернуло увагу на відео "Россия 1", на якому невідомий засіб ураження завантажували в Ту-95МС. Втім, не було видно, чи це ракета "Буревестник", чи інша зброя, оскільки предмет накрили шматком тканини. Російські журналісти в сюжеті сказали, що подія відбулась на військовому аеродромі "Украинка" в Амурській області на Далекому Сході.

Медіа зауважило, що сюжет із загадковим об'єктом випустили в ефір 22 жовтня і при цьому говорили про тренування стратегічного бомбардувальника. А напередодні, 21 жовтня, Путін заявив про успішне випробування зброї — ракети "Буревестник". Можлива причина різниці у датах — різниця в часі між далеким Сходом та Москвою. При цьому західні спостерігачі не помітили пуску на Новій Землі й тому сумнівались, що це дійсно відбулось. На підставі таких міркувань у дописі робиться висновок про те, що "Буревестник" — ракета, яка запускається з літаків, а не з наземних пускових установок.

OSINT-аналітики чи Міноборони РФ поки не підтвердило нову інформацію про російську зброю.

Ракета Буревестник — деталі

На Google maps можна позначити точки можливого пуску "Буревестника". У першому випадку ідеться про Нову Землю, яка віддалені від України на відстань 2 500 км, а від США — 7700 км (якщо рухатись через Арктику і Канаду) або 4 400 (якщо у бік Аляски). Якщо ракета злітала з Амурської області, то звідти дещо більша загроза до США (4 300 км), ніж для України (близько 6 000 км).

Ракета Буревестник - точки можливого пуску нової зброї РФ Фото: Google Maps

Тим часом бомбардувальник Ту-95 може нести озброєння загальною вагою 15-20 тонн. При цьому західні аналітики орієнтовно оцінили розміри "Буревестника". Його можлива вага значно більша за вагу Х-101 (2,5 т), довжина 9-12 м, швидкість — 700-900 км/год. Крім того, ракета має особливу конструкцію крил, і це ускладнює розміщення під фюзеляжем Ту-95МС, написало медіа The Times of India.

Обмін заявами щодо "Буревестника"

Зазначимо, Фокус писав про реакцію президента США Дональда Трампа на заяву Путіна про пуск ракети "Буревесник". Сідаючи у літак, глава Білого дому порадив главі Кремля подумати про завершення війни в Україні, а не запускати ракети з ядерними двигунами. Крім того, Трамп зауважив, що поруч з РФ перебуває атомний підводний човен Пентагону, і він ховається досить близько, щоб американські ракети прилетіли швидше за російські.

Нагадуємо, аналітик Брендон Вайхерт розповів, що таке ракета "Буревестник" РФ та проєкт "Плутон" США та у чому полягає проблема літаючої зброї з ядерним реактором у якості двигуна.