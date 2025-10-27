Ракета "Буревестник" могла стартовать с Ту-95МС, а не с земли: росСМИ о "летающем Чернобыле" (видео)

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях нового типа оружия, которые состоялись на фоне обострения войны в Украине и отношений с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Тогда же российские пропагандисты показали сюжет о загрузке ракеты, вероятно, "Буревестника", на борт бомбардировщика Ту-95МС.

Ракета "Буревестник" с двигателем-ядерным реактором должна была пройти испытания на острове Новая Земля в Северном Ледовитом океане, напомнило росСМИ "Агентство. Новости". При этом в сюжете пропагандистского телеканала "Россия-1" сообщили, что новейшее оружие РФ запускали с Ту-95МС, который поднялся в воздух на противоположной стороне материка. Аналитики объяснили, что есть определенная несогласованность в предыдущих заявлениях о пусках "Буревестника", выступлением Путина и кадрами росСМИ.

Сообщение с анализом сюжетов росСМИ появилось в канале "Агентство. Новости" утром 27 октября. Медиа обратило внимание на видео "Россия 1", на котором неизвестное средство поражения загружали в Ту-95МС. Впрочем, не было видно, это ракета "Буревестник" или другое оружие, поскольку предмет накрыли куском ткани. Российские журналисты в сюжете сказали, что событие произошло на военном аэродроме "Украинка" в Амурской области на Дальнем Востоке.

Медиа отметило, что сюжет с загадочным объектом выпустили в эфир 22 октября и при этом говорили о тренировке стратегического бомбардировщика. А накануне, 21 октября, Путин заявил об успешном испытании оружия — ракеты "Буревестник". Возможная причина разницы в датах — разница во времени между Дальним Востоком и Москвой. При этом западные наблюдатели не заметили пуска на Новой Земле и поэтому сомневались, что это действительно произошло. На основании таких рассуждений в заметке делается вывод о том, что "Буревестник" — ракета, которая запускается с самолетов, а не с наземных пусковых установок.

OSINT-аналитики или Минобороны РФ пока не подтвердило новую информацию о российском оружии.

Ракета Буревестник — детали

На Google maps можно обозначить точки возможного пуска "Буревестника". В первом случае речь идет о Новой Земле, которая удалена от Украины на расстояние 2 500 км, а от США — 7700 км (если двигаться через Арктику и Канаду) или 4 400 (если в сторону Аляски). Если ракета взлетала из Амурской области, то оттуда несколько большая угроза для США (4 300 км), чем для Украины (около 6 000 км).

Ракета Буревестник — точки возможного пуска нового оружия РФ Фото: Google Maps

Между тем бомбардировщик Ту-95 может нести вооружение общим весом 15-20 тонн. При этом западные аналитики ориентировочно оценили размеры "Буревестника". Его возможный вес значительно больше веса Х-101 (2,5 т), длина 9-12 м, скорость — 700-900 км/ч. Кроме того, ракета имеет особую конструкцию крыльев, и это затрудняет размещение под фюзеляжем Ту-95МС, написало медиа The Times of India.

Обмен заявлениями по "Буревестнику"

Отметим, Фокус писал о реакции президента США Дональда Трампа на заявление Путина о пуске ракеты "Буревестник". Садясь в самолет, глава Белого дома посоветовал главе Кремля подумать о завершении войны в Украине, а не запускать ракеты с ядерными двигателями. Кроме того, Трамп отметил, что рядом с РФ находится атомная подводная лодка Пентагона, и она прячется достаточно близко, чтобы американские ракеты прилетели быстрее российских.

Напоминаем, аналитик Брэндон Вайхерт рассказал, что такое ракета "Буревестник" РФ и проект "Плутон" США и в чем заключается проблема летающего оружия с ядерным реактором в качестве двигателя.