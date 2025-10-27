"Наша подводная лодка у берегов РФ": Трамп ответил на испытания ракеты "Буревестник" (видео)

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявления о том, что Россия испытала крылатую ракету с ядерной энергетической установкой. 27 октября он заявил что Соединенные Штаты также располагают мощными стратегическими возможностями, включая атомные подводные лодки, находящиеся недалеко от российских берегов.

Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One прокомментировал слова российского президента о якобы успешных испытаниях новейшей ракеты "Буревестник".

"Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка, самая большая в мире, прямо у их берегов", — ответил глава Белого дома.

По его словам, Штаты также регулярно проводят ракетные испытания, и не собираются "играть в игры" с Российской Федерацией.

"То есть, ей не нужно пролететь 8000 миль, и они не играют с нами в игры, мы тоже не играем с ними в игры. Мы постоянно испытываем ракеты", — добавил он.

Американский лидер отметил, что Кремлю в настоящее время не следовало бы публично говорить об испытаниях новой ракеты, а сосредоточиться на окончании войны в Украине.

"И я не думаю, что Путину тоже уместно так говорить, кстати. Ему следует положить конец войне, войне, которая должна была длиться одну неделю, а теперь продолжается уже четвертый год, вот что ему следует делать вместо испытаний ракет", — подчеркнул Трамп.

В РФ испытали "Буревестник": что известно

Пресс-служба Кремля 26 октября сообщила, что Россия провела испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной силовой установкой. Об этом заявил Путин на совещании с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

По словам Путина, на этой неделе российские вооруженные силы провели тренировку стратегических наступательных сил, в рамках которой были выполнены учебно-боевые пуски всех трех компонентов ядерной триады и испытаны новые образцы вооружений.

Испытание ракеты "Буревестник" якобы прошло 21 октября. По его Герасимова, ракета преодолела около 14 000 километров и находилась в воздухе порядка 15 часов. При этом он добавил, что благодаря ее техническим характеристикам возможно наносить удары по "высокозащищенные целям на любом расстоянии с гарантированной точностью".

