"Наш підводний човен біля берегів РФ": Трамп відповів на випробування ракети "Буревісник" (відео)

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяви про те, що Росія випробувала крилату ракету з ядерною енергетичною установкою. 27 жовтня він заявив, що Сполучені Штати також мають у своєму розпорядженні потужні стратегічні можливості, включно з атомними підводними човнами, які перебувають недалеко від російських берегів.

Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One прокоментував слова російського президента про нібито успішні випробування новітньої ракети "Буревісник".

"Вони знають, що у нас є атомний підводний човен, найбільший у світі, прямо біля їхніх берегів", — відповів глава Білого дому.

За його словами, Штати також регулярно проводять ракетні випробування, і не збираються "грати в ігри" з Російською Федерацією.

"Тобто, їй не потрібно пролетіти 8000 миль, і вони не грають з нами в ігри, ми теж не граємо з ними в ігри. Ми постійно випробовуємо ракети", — додав він.

Американський лідер зазначив, що Кремлю нині не варто було б публічно говорити про випробування нової ракети, а зосередитися на закінченні війни в Україні.

"І я не думаю, що Путіну теж доречно так говорити, до речі. Йому слід покласти край війні, війні, яка повинна була тривати один тиждень, а тепер триває вже четвертий рік, ось що йому слід робити замість випробувань ракет", — наголосив Трамп.

У РФ випробували "Буревісник": що відомо

Пресслужба Кремля 26 жовтня повідомила, що Росія провела випробування крилатої ракети необмеженої дальності "Буревісник" з ядерною силовою установкою. Про це заявив Путін на нараді з начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим.

За словами Путіна, цього тижня російські збройні сили провели тренування стратегічних наступальних сил, у межах якого було виконано навчально-бойові пуски всіх трьох компонентів ядерної тріади і випробувано нові зразки озброєнь.

Випробування ракети "Буревісник" нібито відбулося 21 жовтня. За його словами, ракета подолала близько 14 000 кілометрів і перебувала в повітрі близько 15 годин. При цьому він додав, що завдяки її технічним характеристикам можливо завдавати удари по "високозахищених цілях на будь-якій відстані з гарантованою точністю".

Раніше ми докладно писали про те, що собою являє російська ракета "Буревісник", і що відомо про можливості та характеристики цієї новітньої зброї РФ.

Фокус також переклав статтю військового аналітика Брендона Вайхерта для National Interest. Стаття присвячена проєкту "Плутон", від якого відмовилися через низку загроз планеті, а також випробуванням російської ракети "Буревісник".