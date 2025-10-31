Трамп "не був вражений": стала відома причина скасування зустрічі з Путіним у Будапешті

Вашингтон спланував запланований президентом Дональдом Трампом саміт з лідером РФ Володимиром Путіним. У The Financial Times повідомили, що це сталося через озвучені російською стороною "жорсткі вимоги щодо України" та "напружену телефонну розмову" між дипломатами країн.

Трамп і Путін домовились про зустріч у Будапешті телефоном і збирались обговорити завершення війни в Україні. Вже за кілька днів Міністерство закордонних справ РФ надіслало свій меморандум, в яку підкреслило вимоги щодо так званих "корінних причин" повномасштабного вторгнення. Про це з посиланням на трьох осіб, обізнаних у ситуації, 31 жовтня проінформували в FT.

Зокрема, йшлося про територіальні поступки, різке скорочення ЗСУ та гарантії, що Україна ніколи не стане членом НАТО. Окрім того, відбулася телефонна розмова між головою МЗС РФ Сергієм Лавровим й американським держсекретарем Марко Рубіо. Після неї чиновник США передав Трампу, що Москва не виявляє готовності до переговорів. Зі слів джерел, республіканець "не був вражений" російською позицією і скасував саміт у Будапешті.

У виданні підкреслили, що рішення скасувати зустріч стало "кульмінацією значного повороту в політиці США" за тиждень до того, коли здавалося, ніби Трамп перейшов на бік Путіна, через відмову у постачанні ракет Tomahawk. Однак американські чиновники мали все більше сумнівів щодо продуктивності переговорів з РФ, і їх вразила непоступливість Лаврова під час зустрічі з Рубіо у вересні. Російський міністр брехав, що Україною керують "нацисти".

"Лавров явно втомився і, здається, вважає, що у нього є справи важливіші, ніж зустрічі чи переговори зі Сполученими Штатами, незалежно від того, чого хоче президент Путін", — зауважив один з неназваних співрозмовників ЗМІ.

Джерела передали, що Трамп все ще готовий до зустрічі з росіянами, але якщо це матиме якісь перспективи. Повідомляється, що хоча він назвав телефонну розмову з Путіним "дуже продуктивною", насправді ж був роздратований через вихваляння успіхами на фронті в районі Куп'янська. Наступного дня, за даними газети, лідер тиснув на президента Володимира Зеленського, щоб той пішов на поступки, наголошуючи, що йому "набридли" мапи.

Зазначається, що під час саміту в Алясці й останньої телефонної розмови Путін вимагав контролю над Донбасом. Однак відмова від цих територій — неприйнятна для Зеленського. Після того, як саміт був скасований, Вашингтон посилив тиск на Москву, запровадивши санкції проти її найбільших нафтовиробників. Окрім того, Трамп розкритикував Путіна за випробування ядерної зброї.

Кремль спробував звинуватити у зриві прогресу, нібито досягнутого на Алясці, Україну і Європу. Однак, за інформацією видання, тоді Трамп достроково завершив зустріч, коли Путін відхилив його мирний план і забажав більше українських земель, вдавшись до тривалого екскурсу в "історію". Колишній розвідник Пітер Шредер розповів, що очільник Кремля теж був "розчарований".

"Він не може змусити його зрозуміти ситуацію зі свого погляду або змусити його змінити політику", — пояснив експерт.

Лавров заявив, що Путін нібито повідомив про свою згоду на мирні пропозиції Вашингтона, але не отримав прямої відповіді. Водночас він розкритикував ідею негайного припинення вогню й звинуватив Європу у намаганнях змусити адміністрацію США "поступитися". Трамп підтримав заклик РФ до укладання угоди, але згодом повернувся до вимоги щодо перемир'я.

Нагадаємо, аналітики ISW повідомили, що президент США Дональд Трамп заявив про випробовування ядерної зброї після "гучних заяв" з Росії. Росіяни випробували власну ракету "Буревесник", якій нібито немає рівних і яка має змусити Захід "схилитися" перед лідером РФ Володимиром Путіним.

30 жовтня у Кремлі заявили, що випробування "Буревесника" не були ядерними. У Росії зазначили, що не мають даних про такі випробування в інших країнах, і пригрозили Трампу порушенням мораторію у відповідь.