Переговори про завершення війни: Сирський назвав "червоні прапори" на шляху до миру

Українська армія воює, щоб не віддавати ворогові свою землю, і якщо говорити про справедливий мир для України — це завершення війни без попередніх умов.

Бої мають зупинитися на лінії зіткнення, заявив в інтерв'ю Sky News головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

У бесіді з журналісткою він висловив недовіру заявам Кремля про бажання припинити війну та звинуватив Володимира Путіна у використанні спроби Дональда Трампа виступити посередником у мирних переговорах як "прикриття", поки російські війська намагаються силою захопити нові території на полі бою.

Він дав зрозуміти, що ЗСУ продовжать битися, навіть якщо дипломатія зазнає невдачі, і попередив, що на кону доля всієї Європи.

"Наша головна місія — захищати нашу землю, нашу країну і наше населення. Природно, для нас неприйнятно просто віддати територію. Що це взагалі означає — віддати свою землю? Саме тому ми і боремося; тому ми не віддаємо свою територію", — заявив генерал.

Відео дня

ЗСУ у важких умовах протистоять ворогу на Донбасі Фото: ukranews.com

Військовий додав, що навіть не дозволяє собі розглядати сценарій, за якого Україна буде змушена передати Москві землі Донбасу, які вона все ще контролює:

"Усі війни рано чи пізно закінчуються, і, звісно ж, ми сподіваємося, що і наша теж. І коли це станеться, має встановитися справедливий мир. У моєму розумінні справедливий мир — це мир без попередніх умов, без поступки територій. Це означає зупинку на нинішній лінії зіткнення".

Він уточнив, що має бути безумовне припинення вогню і потім початок переговорів:

"Будь-який інший формат був би несправедливим миром, і для нас він неприйнятний".

Зі свого боку ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що якщо Україна відмовиться від пропозицій, які їй озвучують зараз, через рік можна очікувати втрату ще більшої частини території та людей.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна після війни має стати "буферною державою" між РФ і НАТО. Також він закликав Київ погодитися на умови 28-пунктного "мирного плану Трампа", який передбачав відмову від територій і скорочення армії.

Що відомо про мирний план США

20–21 листопада медіа публікували так званий "мирний план Трампа", згідно з яким Україна мала відмовитися на користь РФ від території розміром із Люксембург. Також серед 28 пунктів плану були відмови Києва від курсу на НАТО, "захист російськомовних" і скорочення Збройних сил України.

Після зустрічей між американською, українською та російською делегаціями в Женеві та Абу-Дабі 23–25 листопада мирний план США було оновлено і скорочено до 19 пунктів.

Агентство Reuters із посиланням на три неназвані джерела 26 листопада писало, що в основі мирного плану США опинився документ із РФ, переданий американцям у жовтні 2025 року.

Нагадаємо, 28 листопада Віктор Орбан відвідав Кремль і запропонував президенту РФ Володимиру Путіну угорську столицю Будапешт як майданчик для мирних переговорів.