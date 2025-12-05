Вэнс заговорил о "хороших новостях" по урегулированию войны в Украине, — NBC News

Вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил о достижении "значительного прогресса" на пути к окончанию российской войны в Украине.

По словам чиновника, вскоре можно ожидать "хорошие новости" по урегулированию российско-украинской войны. Об этом вице-президент США рассказал во время беседы с журналистами издания NBC News.

В ходе интервью Вэнса спросили о том, что стало его самым большим разочарованием во время работы на посту вице-президента США. На это он ответил, что именно война в Украине была "источником постоянного разочарования".

"О, чувак. Я имею в виду, послушайте, это российско-украинское дело было источником постоянного разочарования, я думаю, для всего Белого дома", — рассказал Вэнс.

Он отметил, что президент США Дональд Трамп был убежден в том, что война в Украине — это "самое легкое для решения дело".

Відео дня

"Я думаю, что мы действительно думали — и вы слышали, как президент говорил это миллион раз — что это будет самая легкая война для решения. И если бы вы сказали, знаете, что мира на Ближнем Востоке легче достичь, чем мира в Восточной Европе, я бы сказал вам, что вы сошли с ума", — признался Вэнс.

По словам чиновника, он остается оптимистом относительно решения конфликта в Украине. Он также сообщил, что уже в ближайшие недели можно ожидать хорошие новости по вопросу урегулирования войны.

"Я действительно считаю, что мы достигли значительного прогресса, но мы еще не совсем дошли до финиша. Я думаю, что есть надежда — надеюсь, что в течение следующих нескольких недель в этом направлении будут хорошие новости", — подчеркнул Вэнс.

Стоит заметить, что накануне президент США Дональд Трамп также заявлял об определенных результатах недавних переговоров в Кремле. Он утверждает, что его посланцы Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после переговоров с Владимиром Путиным считают, что тот хочет закончить войну в Украине.

Напомним, 4 декабря издание The Times рассказало, что Путин покажет "неуступчивость" Украины, чтобы манипулировать Трампом.

Юрий Ушаков после переговоров 3 декабря рассказал, на что согласились США и почему игнорируют Украину и ЕС.