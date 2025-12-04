Переговоры продолжатся: Уиткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря в Майами, — AP

Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и его Джаред Кушнер встретятся с секретарем СНБО Рустемом Умеровым в Штатах после переговоров в Кремле.

Встреча состоится сегодня, 4 декабря, в Майами. Об этом сообщило издание AP со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом.

Высокопоставленный чиновник из администрации Дональда Трампа на условиях анонимности рассказал медиа, что посланцы президента США Уиткофф и Кушнер встретятся с "главным" представителем Украины на переговорах Умеровым в Майами. По его словам, между чиновниками должны продолжиться переговоры в рамках усилий для урегулирования войны.

Стоит заметить, что в своем вечернем обращении 3 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал встречи в США по мирным договоренностям.

"После возвращения американской команды из Москвы и соответствующих консультаций в Вашингтоне Рустем Умеров, Андрей Гнатов и все, кто нужен для переговоров, продолжат разговор с представителями Президента Трампа", — заявил политик.

Переговоры, по его словам, пока происходят "довольно результативно", и к Украине "прислушиваются".

Что предшествовало

Эта встреча состоится после переговоров Уиткоффа и Кушнера с президентом РФ Владимиром Путиным и его представителями в Кремле 2 декабря, после которых российская сторона объявила, что компромиссы по мирному соглашению пока не были достигнуты.

Вечером 3 декабря Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме вспоминал о переговорах в Москве. Лидер США заверил, что Путин якобы "хочет закончить эту войну", как сложилось впечатление у Уиткоффа и Кушнера после встречи. Сами переговоры Трамп охарактеризовал как "довольно удачные".

Издание AP пишет, что после переговоров в Кремле Украина и европейские союзники обвинили президента РФ Путина в том, что он "делает вид заинтересованности" в мирных усилиях, поскольку почти пятичасовая встреча не дала результатов.

Напомним, 3 декабря издание New York Post процитировало госсекретаря США Марко Рубио, который указал на главную причину споров между РФ и Украиной на переговорах и назвал, кто может закончить войну.

Также российские СМИ сообщили, что на переговорах 2 декабря стороны рассматривали вопрос вступления Украины в НАТО.