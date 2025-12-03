На встрече Виткоффа-Путина обсуждали вопрос вступления Украины в НАТО

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о результатах переговоров американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Путиным. По его словам, разговоры были "полезными", и контакты продолжаются.

Ушаков заявил, что якобы США и другие западные страны начали "более адекватно оценивать" ситуацию на фронте. Об этом сообщают российские СМИ.

Помощник Путина заявил, что во время встречи делегаций США и РФ обсуждали вопрос членства Украины в НАТО.

По словам Ушакова, Путин обсуждал с представителями США только вопрос завершения войны. При этом он утверждает, что США хочет достичь долгосрочного урегулирования войны, которое бы учитывало убеждения РФ.

Также он отметил, что Россия не ведет переговоров о завершении войны в Украине ни с кем, кроме США.

Зато Ушаков пожаловался, что европейцы якобы отказываются от любых контактов с РФ, хотя Москва заинтересована в обсуждении всех вопросов. В то же время он утверждает, что Европа более адекватно воспринимает реальность, "особенно после заявлений Зеленского о ВСУ в уже освобожденных городах РФ".

Встреча Трампа и Виткоффа

Встреча делегации США во главе с Уиткоффом и Кушнером с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле длилась почти 5 часов. Сразу после нее Ушаков признал, что "компромиссов пока не найдено", однако сообщил о том, что Москва получила еще несколько документов, кроме первоначального плана Трампа, по мирному урегулированию в Украине.

Зато в СМИ узнали, что Россия определила три требования, которые считает принципиальными и не готова пересматривать во время переговоров о завершении войны:

полный контроль над Донбассом, включая все территории Донецкой области и оккупированный Луганск;

существенное ограничение украинских Вооруженных сил, что фактически лишает страну возможности самостоятельно обороняться;

а также международное признание российских захватов, прежде всего со стороны США и европейских государств.

Перед этим Путин пригрозил Европе, что РФ готова к военному конфликту с Европой, хотя официально не планирует его развязывать.