На зустрічі Віткоффа-Путіна обговорювали питання вступу України в НАТО

Помічник президента РФ Юрій Ушаков розповів про результати перемовин американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з Володимиром Путіним. За його словами, розмови були "корисними", і контакти продовжуються.

Ушаков заявив, що нібито США та інші західні країни почали "більш адекватно оцінювати" ситуацію на фронті. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Помічник Путіна заявив, що під час зустрічі делегацій США та РФ обговорювали питання членство України в НАТО.

За словами Ушакова, Путін обговорював з представниками США тільки питання завершення війни. При цьому він стверджує, що США хоче досягти довгострокового врегулювання війни, яке б враховувало переконання РФ.

Також він зазначив, що Росія не веде перемовин про завершення війни в Україні ні з ким, крім США.

Натомість Ушаков поскаржився, що європейці нібито відмовляються від будь-яких контактів до РФ, хоча Москва зацікавлена в обговоренні всіх питань. У той же час він стверджує, що Європа більш адекватно сприймає реальність, "особливо після заяв Зеленського про ЗСУ в уже звільнених містах РФ".

Зустріч Трампа та Віткоффа

Зустріч делегації США на чолі з Віткоффом та Кушнером з президентом РФ Володимиром Путіним у Кремлі тривала майже 5 годин. Одразу після неї Ушаков визнав, що "компромісів поки що не знайдено", однак повідомив про те, що Москва отримала ще кілька документів, окрім початкового плану Трампа, щодо мирного врегулювання в Україні.

Натомість у ЗМІ дізналися, що Росія визначила три вимоги, які вважає принциповими та не готова переглядати під час переговорів про завершення війни:

повний контроль над Донбасом, включно з усіма територіями Донецької області та окупованим Луганськом;

суттєве обмеження українських Збройних сил, що фактично позбавляє країну можливості самостійно оборонятися;

а також міжнародне визнання російських захоплень, передусім з боку США та європейських держав.

Перед цим Путін пригрозив Європі, що РФ готова до воєнного конфлікту з Європою, хоча офіційно не планує його розв’язувати.