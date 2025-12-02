"Ми готові просто зараз": Путін пояснив, що може стати першопричиною війни з Європою (відео)

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ готова до військового конфлікту з Європою, хоча офіційно не планує його розв’язувати. Ба більше, він порівняв можливу ескалацію з війною проти України, натякнувши на серйозні наслідки для європейських країн.

Як передають російські ЗМІ, глава Кремля зауважив, що Росія не має наміру нападати на європейські держави, проте, за його словами, готова відреагувати "негайно", якщо Європа виступить з агресивними діями. Окрім цього, він наголосив, що жодних сумнівів у здатності Росії до військових дій бути не може.

Також, за словами президента РФ, у разі конфлікту з Європою події розгортатимуться "дуже швидко", відзначивши, що дії проти України відрізняються від потенційного протистояння з європейськими країнами. На його думку, проти України Росія нібито діє "хірургічно", тоді як з Європою наслідки можуть бути значно серйознішими, і можуть виникнути ситуації, коли "не буде з ким домовлятися".

Відео дня

Крім того, Путін звинуватив західні держави у зриві мирних переговорів. Він заявив, що Європа та інші країни нібито не зацікавлені у мирному врегулюванні та перешкоджали роботі адміністрації США під час спроб Дональда Трампа домовитися про мир.

Як пояснив посадовець, усі запропоновані зміни до мирних ініціатив Заходом мали на меті лише блокування процесу переговорів. Він стверджує, що ці вимоги неприпустимі для Москви, і Захід навмисно прагне перекласти відповідальність за зрив переговорів на Росію.

Також під час своєї промови, Путін підкреслив, що Москва "чітко бачить" дії Заходу як спробу підірвати будь-які мирні домовленості та блокувати діалог, що потенційно міг би привести до врегулювання конфліктів.

"У європейців немає мирного порядку денного. Вони за війни. Коли вони намагаються нібито внести зміни до пропозицій Трампа, всі ці зміни спрямовані на те, щоб заблокувати мирний процес. Висунути такі вимоги, які для Росії абсолютно неприйнятні, вони це розуміють, і тим самим звалити потім на Росію згортання процесу. Ми це чітко бачимо" – пояснив глава РФ.

Варто зауважити, що до цього Путін заявив, що Покровськ став стратегічним плацдармом для виконання завдань так званої "спецоперації", а також розповів про готовність організувати для журналістів відвідування цього міста.

Також Фокус писав, що після зустрічі з Путіним посланці Трампа Віткофф і Кушнер зустрінуться з президентом Зеленським у Європі, щоб повідомити про результати переговорів.