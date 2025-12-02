Захоплення Покровська: Путін назвав місто "плацдармом для вирішення завдань СВО"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Покровськ став стратегічним плацдармом для виконання завдань так званої "спецоперації". Він також повідомив про готовність організувати для журналістів відвідування цього міста.

Як повідомляють російські ЗМІ, Путін охарактеризував Покровськ як потужний оборонний район Збройних сил України, який наразі перебуває під повним контролем російських військ. Президент підкреслив, що російська сторона готова провести по місту журналістів, включно з представниками іноземних та українських медіа, щоб ті могли на власні очі оцінити ситуацію.

"Якщо у когось є сумніви, то будь ласка, можете відвідати місто Красноармійськ та подивитися хто його реально контролює. Певний рівень небезпеки є, але наші військові кореспонденти працюють. Я впевнений, і на Заході є ті, хто готовий об'єктивно інформувати своїх читачів. Готові провести їх по всіх кварталах Червоноармійська. І Куп'янська", – зауважив глава РФ.

Водночас Путін зазначив, що перебування журналістів у Покровську залишається небезпечним, але підкреслив, що там працюють російські військові кореспонденти, і за його словами, можливість для роботи мають також західні журналісти.

Крім того, президент РФ повідомив, що Куп’янськ-Узловий буде повністю звільнений "через кілька днів". Він додав, що російські війська контролюють як правобережну, так і лівобережну частину Куп’янська.

Що про захоплення Покровська та Куп’янська говорять у Генштабі: деталі

Варто зауважити, що цього ж дня у Генштабі ЗСУ наголошували, що підрозділи Сил оборони продовжують бойові дії на складних ділянках фронту, зокрема в Покровську, Вовчанську та Куп’янську. Ба більше, у відомстві зауважили, що заяви російського керівництва про "захоплення" цих населених пунктів не відповідають дійсності і є черговою спробою використати постановочні відео з підняттям прапора в пропагандистських цілях.

За даними Генштабу, в Покровську українські військові утримують північну частину міста вздовж залізниці та продовжують пошуково‑штурмові дії, завдаючи противнику значних втрат. Лише за минулу добу на цьому напрямку було знешкоджено 104 російських військових, зокрема групу, яка під прикриттям туману встановила російський прапор в одному з районів міста. Також триває організація додаткових логістичних маршрутів у районах Покровська та Мирнограда.

У Вовчанську на Харківщині ситуація залишається напруженою: російські підрозділи намагаються просуватися малими групами за підтримки ударних дронів та артилерії. Водночас українські сили продовжують утримувати свої позиції.

"Демонстраційні місії росіян із триколорами означають для окупантів лише одне – вони будуть знищені Силами оборони України", — пояснили у відомстві.

До цього, аналітики DeepState писали, що ЗС РФ перетнули залізницю у Покровську та просунулись далі на північ, діставшись до траси Т0504, показали аналітики на карті бойових дій. Крім того, росіяни мають успіхи у Мирнограді та на шляху до Запоріжжя.

Також Фокус писав, що в американському Інституті вивчення війни оцінили заяву Кремля про захоплення Покровська у Донецькій області, як передчасну.