Дійшли до траси у Покровську, проникли глибше в Мирноград: де просунулись ЗС РФ, — DeepState

Підрозділи Збройних сил Російської Федерації перетнули залізницю у Покровську та просунулись далі на північ, діставшись до траси Т0504, показали аналітики на карті бойових дій. Крім того, росіяни мають успіхи у Мирнограді та на шляху до Запоріжжя.

Російські війська окупували село на околиці Мирнограда та посунули лінію фронту у шести населених пунктах, ідеться у повідомленні аналітиків проєкту DeepState від 2 грудня. Більшість успіхів противника — на Покровському напрямку, але розрослась сіра зона на південь від Запоріжжя.

Покровський напрямок. Аналітики повідомили, що росіяни повністю окупували село Козацьке (стара назва — Московське), розташоване впритул до південно-східних околиць Мирнограда. Крім того, ЗС РФ просунулись північніше — поруч з Миколаївкою. Орієнтовні успіхи противника — на 1-2 км: "кишеня" по лінії Гнатівка-Чунишине-Лисівка-Миколаївка поступово зменшується.

У Покровську росіяни дістались до траси Т0504, яка веде у Мирноград. На карті бачимо, що на одній ділянці ЗС РФ прорвались на 1 км на північ та "розтеклись" на 1,3-1,5 вздовж дороги. Позаду у росіян залишилась залізнична колія та залізнична станція у центрі міста.

У районі Добропілля у противника також є певні успіхи, написали аналітики. Зокрема, ідеться про бої біля села Шахове: ЗС РФ просунулись полями на північ на 1 км.

Наступ РФ - ситуація у Мирнограді, Покровську 1 грудня, карта DeepState Фото: DeepState

Запорізький напрямок. Ще один відтинок фронту, на якому зафіксували успіхи РФ — це район Кам'янського-Степногірська. Згідно з даними DeepState тут розширилась сіра зона, яка повністю покрила Степногірськ (раніше — зачіпала лише околиці). Відстань від лінії боїв до околиць Запоріжжя — близько 20 км по прямій або близько 23 км трасою Е105-М18.

Наступ РФ - ситуація у Кам'янському, Степногірську, Запоріжжі 1 грудня, карта DeepState Фото: DeepState

Наступ РФ — що каже Генштаб ЗСУ

У звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 2 грудня вказується, що на Покровському напрямку нарахували 72 штурми ЗС РФ (напередодні — 66). На оріхівському напрямку, до якого відносять Степногірськ, — нуль атак (напередодні — аналогічно).

Зазначимо, аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що Кремль вже 120 днів поспіль заявляє про начебто окупацію Покровська, але і досі не досягнув мети. Натомість активізувались доповіді російського Міноборони, яке говорить про захоплення і Покровська, і Мирнограда, і Куп'янська, і Вовчанська. Можлива мета російської влади — підготувати ґрунт для мирних переговорів, щоб показати "успіхи на землі", і для тиску на США та українців.

Нагадуємо, 2 грудня командир "Ахіллесу" Юрій Федоренко розповів, що відбувається у Вовчанську, в який ЗС РФ проникають під прикриттям туманів.