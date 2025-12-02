За понад 120 днів Покровськ не захоплений: у ISW відповіли на заяву Кремля (мапа)

Президенту РФ Володимиру Путіну нібито доповіли про захоплення Покровська у Донецькій області, але в американському Інституті вивчення війни оцінили цю заяву як передчасну. Попри те, що окупанти діють у місті вже понад 120 днів, вони його не контролюють.

Міністерство оборони Росії вже оголосило окупацію Покровська, хоча Сили оборони можуть займати обмежені розрізнені позиції на півночі. Про це йдеться у звіті ISW за 1 грудня.

За даними 7-го корпусу швидкого реагування повітряно-десантних військ, ЗС РФ загрузли в міських боях всупереч заявам військового та політичного керівництва про нібито оточення Покровська. За листопад ворог втратив в агломерації 1221 бійця загиблим і ще 545 — пораненим, з них 519 і 131 відповідно — у самому місті.

"ISW продовжує оцінювати, що російські війська зазнали значних втрат під час багатомісячної кампанії з захоплення Покровська", — зауважили аналітики.

Покровськ на мапі бойових дій Фото: ISW

У корпусі 1 грудня заявили, що Сили оборони зберігають основні та альтернативні маршрути ротації у Мирнограді й нещодавно провели ротацію у місті. Це вказує на ймовірне збереження здатності до постачання військ, хоча ЗС РФ перекрили наземні лінії зв'язку між Мирноградом і Покровськом.

"На момент написання цієї статті ISW ще не виявило доказів, які б підтверджували, що російські сили завершили захоплення Покровська. Кремль, можливо, передчасно оголосив про захоплення Покровська 1 грудня — як це було з багатьма іншими населеними пунктами в Україні — в межах когнітивної війни з метою вплинути на переговори між США і Росією в Москві 2 грудня", — підкреслили в американському інституті.

Нагадаємо, речник 155 окремої механізованої бригади Артем Прибильнов 1 грудня інформував, що лінія бойового зіткнення у Покровську нині проходить по залізничній колії. З його слів, щільність російської піхоти дуже висока, але ворог зазнає значних втрат.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив 1 грудня, що Генштаб доповів Володимиру Путіну про захоплення Вовчанська та Покровська. Голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко цю інформацію спростував.