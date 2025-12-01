"Іноді це дуже страшні картини": у Покровську лінія боєзіткнення проходить по колії (відео)

Начальник відділення комунікацій 155 окремої механізованої бригади Артем Прібильнов повідомив, що щільність російської піхоти у Покровську — дуже висока, але українські захисники завдають значних втрат. По лінії місцевої залізничної колії утворилась "досить вагома kill-зона".

"Зараз лінія бойового зіткнення проходить по залізничній колії саме в місті Покровськ", — розповів Прібильнов в ефірі телеканалу "Київ" 1 грудня.

Він проінформував, що українські підрозділи намагаються завдавати ЗС РФ максимальних втрат на підступах до колії за допомогою штурмових дій та керованих авіабомб.

"Сама залізнична колія також — це важка перепона, яка ускладнює пересування ворога. Це, по-перше, відкрита ділянка місцевості. По-друге, її дуже важко просто так перейти. Ми ж розуміємо, це така "природна" перешкода. Тому там також утворилася така досить вагома kill-зона", — зазначив військовий.

Він підкреслив, що нині у Покровську діє дуже висока щільність російської піхоти.

"Це, в принципі, також не новина. Так ворог діє завжди, застосовуючи велику кількість особового складу, реалізуючи свій саме наступальний потенціал у живій силі. Їх дуже багато знищується, і іноді це дуже страшні картини, моторошні", — поділився речник бригади.

З його слів, ЗС РФ намагаються використати собі на користь погодні умови та збільшити свою присутність у забудові, де точаться стрілецькі бої. Окупанти прагнуть облаштувати у місті укриття і вогневі позиції. Основні втрати ворог несе саме у ближніх боях. Перевага ЗСУ — у тому, що вони краще знають місцевість та ефективніше працюють.

Нагадаємо, ЗСУ знищили окупантів, які намагалися встановити триколор у Вовчанську. У місті тривають важкі бої, і спробу підняти там прапор у війську назвали самогубною.

Вдень 1 грудня ЗС РФ вдарили балістикою по Дніпру. Відомо вже про трьох загиблих та вісьмох постраждалих. За даними ОВА, у місті пошкоджені СТО та інші підприємства.