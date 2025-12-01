"Швидко знешкодили": ЗСУ зірвали спробу росіян розгорнути прапор РФ у Вовчанську (відео)

Бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України знищили російських окупантів, які намагалися підняти прапор РФ над будівлею у Вовчанську Харківської області.

У самому Вовчанську наразі тривають важкі бої, повідомили в пресслужбі 16-го армійського корпусу.

"Вкотре хотіли видати бажане за дійсність — пара росіян зробили самогубну спробу підняти триколор над будівлею в місті Вовчанськ на Харківщині. Це завершилось традиційно — підрозділи 16-го армійського корпусу швидко знешкодили загарбників", — йдеться у дописі корпусу.

На відео, яке оприлюднили українські захисники, видно як окупанти намагаються розгорнути російський триколор на даху сильно зруйнованої будівлі. Однак бійці ЗСУ помітили росіян та влучним ударом з дрона ліквідували як самих окупантів, так і триколор, який вони хотіли вивісити.

Водночас в 16 армійському корпусі підкреслили, що у місті тривають важкі бої, але українські воїни контролюють ситуацію та дають відсіч ворогу.

"В зруйнованому Вовчанську тривають важкі бої. Воїни 57-ї окремої мотопіхотної бригади 16 армійського корпусу контролюють ситуацію, утримують позиції та дають гідну відсіч окупантам, знищуючи їх живу силу та техніку", — наголосили українські бійці.

