Партизани спалили військовий електровоз росіян у Брянську, — "Атеш" (відео)

Агенти українського партизанського руху "Атеш" спалили військовий електротяг на залізничних коліях у Брянську, який доставляв ЗС РФ необхідні для ведення війни вантажі.

Внаслідок диверсії порушена логістика ворога на Сумському напрямку, повідомили в "Атеш".

"Наші агенти провели успішну диверсію в Брянську, завдавши точкового удару по критичному елементу ворожої залізничної логістики. Ми знищили електротяг, який використовувався для перевезення військових вантажів", — йдеться у повідомленні.

Партизани пояснили, що Брянськ є ключовим логістичним вузлом, що забезпечує постачання Північного угруповання окупантів і перекидання резервів до прикордонних областей.

"Знищення локомотива в цьому хабі створило суттєві проблеми в постачанні фронту, а саме порушено графіки руху ешелонів з боєприпасами, технікою і паливом, які готувалися до відправки на передову на Сумському напрямку", — зазначили в "Атеш".

Там також наголосили, що ця операція доводить, що російський тил не є безпечною зоною, оскільки агенти "Атеш" працюють й в інших логістичних центрах Росії, на яких тримається вся військова машина ЗС РФ.

