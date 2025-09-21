"Збої будуть наростати": партизани підірвали залізничні колії до заводу з виробництва ракет (відео)

Партизани підірвали залізничні колії у Смоленську, які вели до заводу з виробництва ракет Х-59, якими Міністерство оборони РФ бомбить українські міста.

Цей завод законна військова ціль, стверджують в українському партизанському русі "Атеш".

"Атеш" і таємна Організація українців накладають санкції на ВПК РФ у Смоленську. Агенти нашого руху підірвали залізничні колії у Смоленську, які ведуть до авіазаводу", — йдеться у повідомленні.

Партизани уточнили, що цей завод виробляє ракети Х-59 для Міноборони РФ, а відтепер логістика постачання цих ракет буде порушена.

Пошкодження залізничної інфраструктури в Смоленську Фото: Атеш

"Завод виробляє ракети, БПЛА та іншу техніку. Він — стратегічна мета, і ми продовжимо завдавати ударів по таких об'єктах. Підприємства ВПК не захищені, збої у виробництві будуть наростати", — наголосили в "Атеш".

Там також закликали мешканців Смоленська долучатись до диверсійної діяльності проти кремлівського режиму.

Партизани підірвали залізничні колії Фото: Атеш

Нагадаємо, 17 вересня партизани паралізували залізничний вузол під Єкатеринбургом, спаливши там релейне обладнання.

Фокус також писав про те, що командири РФ вигадали новий спосіб використання поранених солдатів.