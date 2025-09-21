"Збої будуть наростати": партизани підірвали залізничні колії до заводу з виробництва ракет (відео)
Партизани підірвали залізничні колії у Смоленську, які вели до заводу з виробництва ракет Х-59, якими Міністерство оборони РФ бомбить українські міста.
Цей завод законна військова ціль, стверджують в українському партизанському русі "Атеш".
"Атеш" і таємна Організація українців накладають санкції на ВПК РФ у Смоленську. Агенти нашого руху підірвали залізничні колії у Смоленську, які ведуть до авіазаводу", — йдеться у повідомленні.
Партизани уточнили, що цей завод виробляє ракети Х-59 для Міноборони РФ, а відтепер логістика постачання цих ракет буде порушена.
"Завод виробляє ракети, БПЛА та іншу техніку. Він — стратегічна мета, і ми продовжимо завдавати ударів по таких об'єктах. Підприємства ВПК не захищені, збої у виробництві будуть наростати", — наголосили в "Атеш".
Там також закликали мешканців Смоленська долучатись до диверсійної діяльності проти кремлівського режиму.
Нагадаємо, 17 вересня партизани паралізували залізничний вузол під Єкатеринбургом, спаливши там релейне обладнання.
Фокус також писав про те, що командири РФ вигадали новий спосіб використання поранених солдатів.