Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Военный Фокус Российско-украинская война Удары по военным объектам в РФ

"Сбои будут нарастать": партизаны взорвали железнодорожные пути к заводу по производству ракет (видео)

Партизаны провели диверсию в Смоленске
Поезд на железнодорожной дороге (иллюстративное фото) | Фото: Astra

Партизаны взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые вели к заводу по производству ракет Х-59, которыми Министерство обороны РФ бомбит украинские города.

Related video

Этот завод законная военная цель, утверждают в украинском партизанском движении "Атеш".

"Атеш" и тайная Организация украинцев накладывают санкции на ВПК РФ в Смоленске. Агенты нашего движения взорвали железнодорожные пути в Смоленске, которые ведут к авиазаводу", — говорится в сообщении.

Партизаны уточнили, что этот завод производит ракеты Х-59 для Минобороны РФ, а отныне логистика поставок этих ракет будет нарушена.

Повреждение железнодорожной инфраструктуры в Смоленске
Повреждение железнодорожной инфраструктуры в Смоленске
Фото: Атеш

"Завод производит ракеты, БПЛА и другую технику. Он — стратегическая цель, и мы продолжим наносить удары по таким объектам. Предприятия ВПК не защищены, сбои в производстве будут нарастать", — отметили в "Атеш".

Там также призвали жителей Смоленска приобщаться к диверсионной деятельности против кремлевского режима.

Партизаны взорвали железнодорожные пути
Партизаны взорвали железнодорожные пути
Фото: Атеш

Напомним, 17 сентября партизаны парализовали железнодорожный узел под Екатеринбургом, сожгли там релейное оборудование.

Фокус также писал о том, что командиры РФ придумали новый способ использования раненых солдат.