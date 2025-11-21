"Виживають одиниці": мобілізовані ЗС РФ з Луганщини дезертирують під Покровськом, — "Атеш"
Перші мобілізовані до російської армії солдати з Луганської області після потрапляння на Покровський напрямок одразу дезертирують з поля бою.
Цих мобілізованих кидають у штурмові дії без підготовки, повідомив партизанський рух "Атеш".
"Перші мобілізовані з Луганської області дезертирують під Покровськом", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до 110-ї мотострілецької бригади ЗС РФ почали прибувати мобілізовані з окупованої території Луганської області, яких без підготовки відразу кидають у штурмові групи на Покровський напрямок.
"За словами джерела, щонайменше четверо вже самовільно покинули частину, дізнавшись, що їх відправляють у "м'ясні" штурми, де виживають одиниці. Люди обирають ризик дезертирства замість гарантованої смерті.Така втеча — прямий доказ: ніхто не хоче вмирати витратною матерією заради чужих амбіцій і провальних рішень штабу", — наголосили в "Атеш".
