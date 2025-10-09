Намагаються дістатися Криму: росіяни масово вдаються до дезертирства на Херсонщині, — "АТЕШ"

На Херсонському напрямку російські військові почали масово самовільно залишати частини. Чимало з них переховуються у покинутих будівлях, лісових масивах та приватних будинках місцевих мешканців, а деякі намагаються дістатися Криму.

Лише за минулий тиждень на Херсонському напрямку зафіксовано 36 випадків дезертирства серед військовослужбовців 217-го парашутно-десантного полку. Про це розповіли військові агенти партизанського руху "АТЕШ" у Telegram-каналі спільноти 8 жовтня.

Російські військові, які вдаються до дезертирства на Херсонщині, намагаються переховуватися або ж дістатися Криму, аби назавжди покинути зону бойових дій.

За словами агентів, військове командування ЗС РФ на окупованій частині Херсонської області вдається до жорстких заходів контролю та покарання у зв'язку з випадками масового дезертирства. Росіяни формують мобільні групи для того, щоб спіймати дезертирів, а за їхнє схоплення обіцяють грошові винагороди та відпустки військовослужбовцям.

Тих військових, яких вдається схопити солдатам ЗС РФ, очікує "польовий суд", стверджують партизани.

Однак ці заходи не зменшують кількість випадків дезертирства. Схожі дії викликають ще більшу паніку та небажання російських військовослужбовців повертатися на поле бою, зазнали у спільноті "АТЕШ".

Яка ситуація на окупованій частині Херсонщини

На початку жовтня агенти руху "АТЕШ" розповідали, що на окупованій Херсонщині російське командування приховує реальні втрати серед особового складу. Командири 385-го десантно-штурмового полку наказують вказувати не більше 10 загиблих, а тих, хто незгідний, суворо карає, кидаючи у ями та привселюдно завдаючи побоїв.

Водночас американський Інститут вивчення війни 2 жовтня повідомляв, що Росія перекидає на Херсонський напрямок дивізію, яка брала Бахмут.