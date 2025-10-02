Росія перекидає на Херсонський напрямок дивізію, яка брала Бахмут: чим це загрожує, — ISW

Російське командування передислокує підрозділи 98-ї повітряно-десантної дивізії з Краматорського напрямку на Херсонський. Аналітики ISW припустили, що окупантам мають можливість відновитись і відпочити перед складним завданням у новому для них регіоні.

Український командир повідомив, що РФ перекинула частини 98-ї дивізії з району Часів Яр на Херсонський напрямок. Ними ворог замінив частини 70-ї мотострілецької дивізії. Геолокаційні кадри свідчать про те, що елементи передислокованої дивізії атакували будинок у селищі Придністровське на Херсонщині. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 1 жовтня.

Зазначається, що 98-ма дивізія діяла в районі Часового Яру з квітня 2023 року, і це — перші повідомлення про фіксацію окупантів поза його межами. Ймовірно, передислокація відбувається повільно, і дивізія може розділяти підрозділи між різними секторами фронту, адже деякі з ним 1 жовтня ще залишались активними на Донеччині.

"Наразі незрозуміло, чи російське військове командування передислокує частину або всю 98-ту повітряно-десантну дивізію з району Часів Яр у напрямку Херсона або в інші райони фронту", — передали в ISW.

Причина дислокації, за оцінкою аналітиків, теж незрозуміла. Однак вони припустили, що командування перекидає дивізію на Херсонський напрямок для того, щоб загарбники могли відпочити й відновитись. Водночас фіксують передислокацію ЗС РФ з Херсонського і Сумського напрямків на Костянтинівський та Покровський, в тому числі елітні підрозділи повітряно-десантних військ і морської піхоти. Це показує, що основні зусилля ворога цього року, найімовірніше, все ж будуть сконцентровані на Донеччині.

98-ма дивізія брала участь в окупації Бахмута та просуванні до Часового Яру. Передислокація також може свідчити про те, що вона зазнала втрат і має обмежену боєздатність після 2,5 року наступу. Однак не виключено й те, що російське командування хоче переглянути пріоритети операцій на Херсонщині.

"Це було б значним завданням, оскільки російські війська мали б переправитися через річку Дніпро в неокуповану Херсонську область під інтенсивним вогнем українських військ — операція, яку російські війська не намагалися провести з часу звільнення Україною західного (правого) берега Херсонської області в листопаді 2022 року", — підкреслили аналітики.

В ISW пояснили, що без значного відпочинку сили як 98-ма дивізія будуть погано підготовленими до такого завдання. Тож можливо, що командування повільно перекидає підрозділи, готуючись до наступу в напрямку Херсона після того, як окупанти відпочинуть і відновляться. Водночас у пріоритетній для Росії Донецькій області продовжать вести бої інші угруповання.

Нагадаємо, 1 жовтня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони розсікли так званий "Добропільський виступ" на Донеччині й роблять усе, щоб ворог зазнавав максимальних втрат у цьому районі.

Експерт Майкл Кларк розповів Sky News, що може "мати у рукаві" Україна попри наближення холодів і снігу. З його слів, українці "люблять робити сюрпризи" і знають, як це впливає на росіян і Захід.