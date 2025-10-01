ЗСУ зламали оборону РФ на "Добропільському виступі" — Сирський

Сили оборони України ліквідували "Добропільський виступ" російських військ і продовжують наступальні дії. За минулу добу відновлено контроль над новими територіями та завдано значних втрат противнику.

За інформацією Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, українські підрозділи на Добропільському напрямку ведуть активні штурмові дії. Лише за добу вдалося відновити контроль над 2,2 кв. км території та провести пошуково-ударні операції на площі 3 кв. км у Покровському районі Донеччини. Штурмові підрозділи просунулись на окремих ділянках від 100 до 1400 метрів.

У результаті боїв було знищено 52 російських військових, а загальні втрати противника за добу склали близько 80 осіб. За час контрнаступу у Покровському районі вдалося звільнити 177,8 кв. км української землі та зачистити 198,9 кв. км від диверсійних груп.

Публіція Олександра Сирського на сторінці у Facebook Фото: Скриншот

Загальні втрати ворога на Добропільському напрямку становлять близько 3320 осіб, з яких 1864 — безповоротні. Також знищено 971 одиницю озброєння і техніки, зокрема 14 танків, 38 бойових машин, 202 артилерійські системи, 5 РСЗВ, 453 одиниці автотехніки, 61 мотоцикл і квадроцикл, 1 спецмашину та 197 безпілотників.

Сирський зазначив, що завдання військовим уточнювались з урахуванням актуальної ситуації, а особлива увага приділяється збереженню життя українських воїнів.

За даними Генерального штабу станом на 16:00 1 жовтня, з початку доби на фронті відбулося 79 бойових зіткнень. Найбільша активність ворога зафіксована на Покровському напрямку, де противник здійснив 19 атак у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Сухецьке, Миролюбівка, Новопавлівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія. Запеклі бої тривають і на Торецькому, Лиманському, Новопавлівському та Сіверському напрямках.

Крім того, агресор не припиняє обстрілювати прикордонні населені пункти. Від ворожого вогню постраждали райони Хрінівки на Чернігівщині, а також Ходиного, Бачівська, Зноб-Трубчевської, Студенка, Сімейкиного та Винторівки на Сумщині. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках росіяни здійснили вісім авіаударів, скинувши 25 керованих авіабомб, а також понад сотню артилерійських обстрілів, у тому числі з РСЗВ.

Нагадаємо, що, за словами військового експерта "Флеш", Росія цілеспрямовано руйнуватиме інфраструктуру на прикордонних територіях, щоб зробити райони в радіусі десятків кілометрів непридатними для життя.

Також Фокус писав, що темпи окупації ЗС РФ української території впали майже вдвічі. Зокрема, у вересні російські війська змогли окупувати 259 квадратних кілометрів української території