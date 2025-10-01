ВСУ сломали оборону РФ на "Добропольском выступе" — Сырский

Силы обороны Украины ликвидировали "Добропольский выступ" российских войск и продолжают наступательные действия. За минувшие сутки восстановлен контроль над новыми территориями и нанесены значительные потери противнику.

Related video

По информации Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, украинские подразделения на Добропольском направлении ведут активные штурмовые действия. Только за сутки удалось восстановить контроль над 2,2 кв. км территории и провести поисково-ударные операции на площади 3 кв. км в Покровском районе Донецкой области. Штурмовые подразделения продвинулись на отдельных участках от 100 до 1400 метров.

В результате боев было уничтожено 52 российских военных, а общие потери противника за сутки составили около 80 человек. За время контрнаступления в Покровском районе удалось освободить 177,8 кв. км украинской земли и зачистить 198,9 кв. км от диверсионных групп.

Публикация Александра Сырского на странице в Facebook Фото: Скриншот

Общие потери врага на Добропольском направлении составляют около 3320 человек, из которых 1864 — безвозвратные. Также уничтожено 971 единицу вооружения и техники, в том числе 14 танков, 38 боевых машин, 202 артиллерийские системы, 5 РСЗО, 453 единицы автотехники, 61 мотоцикл и квадроцикл, 1 спецмашину и 197 беспилотников.

Сырский отметил, что задачи военным уточнялись с учетом актуальной ситуации, а особое внимание уделяется сохранению жизни украинских воинов.

По данным Генерального штаба по состоянию на 16:00 1 октября, с начала суток на фронте произошло 79 боевых столкновений. Наибольшая активность врага зафиксирована на Покровском направлении, где противник совершил 19 атак в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Сухецкое, Миролюбовка, Новопавловка, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и Филия. Ожесточенные бои продолжаются и на Торецком, Лиманском, Новопавловском и Северском направлениях.

Кроме того, агрессор не прекращает обстреливать приграничные населенные пункты. От вражеского огня пострадали районы Хреновки на Черниговщине, а также Ходиного, Бачевска, Зноб-Трубчевской, Студенка, Симейкино и Винторивки на Сумщине. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях россияне совершили восемь авиаударов, сбросив 25 управляемых авиабомб, а также более сотни артиллерийских обстрелов, в том числе из РСЗО.

Напомним, что, по словам военного эксперта "Флеш", Россия целенаправленно будет разрушать инфраструктуру на приграничных территориях, чтобы сделать районы в радиусе десятков километров непригодными для жизни.

Также Фокус писал, что темпы оккупации ВС РФ украинской территории упали почти вдвое. В частности, в сентябре российские войска смогли оккупировать 259 квадратных километров украинской территории