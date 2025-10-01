ВСУ сломали оборону РФ на "Добропольском выступе" — Сырский
Силы обороны Украины ликвидировали "Добропольский выступ" российских войск и продолжают наступательные действия. За минувшие сутки восстановлен контроль над новыми территориями и нанесены значительные потери противнику.
По информации Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, украинские подразделения на Добропольском направлении ведут активные штурмовые действия. Только за сутки удалось восстановить контроль над 2,2 кв. км территории и провести поисково-ударные операции на площади 3 кв. км в Покровском районе Донецкой области. Штурмовые подразделения продвинулись на отдельных участках от 100 до 1400 метров.
В результате боев было уничтожено 52 российских военных, а общие потери противника за сутки составили около 80 человек. За время контрнаступления в Покровском районе удалось освободить 177,8 кв. км украинской земли и зачистить 198,9 кв. км от диверсионных групп.
Общие потери врага на Добропольском направлении составляют около 3320 человек, из которых 1864 — безвозвратные. Также уничтожено 971 единицу вооружения и техники, в том числе 14 танков, 38 боевых машин, 202 артиллерийские системы, 5 РСЗО, 453 единицы автотехники, 61 мотоцикл и квадроцикл, 1 спецмашину и 197 беспилотников.
Сырский отметил, что задачи военным уточнялись с учетом актуальной ситуации, а особое внимание уделяется сохранению жизни украинских воинов.
По данным Генерального штаба по состоянию на 16:00 1 октября, с начала суток на фронте произошло 79 боевых столкновений. Наибольшая активность врага зафиксирована на Покровском направлении, где противник совершил 19 атак в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Сухецкое, Миролюбовка, Новопавловка, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и Филия. Ожесточенные бои продолжаются и на Торецком, Лиманском, Новопавловском и Северском направлениях.
Кроме того, агрессор не прекращает обстреливать приграничные населенные пункты. От вражеского огня пострадали районы Хреновки на Черниговщине, а также Ходиного, Бачевска, Зноб-Трубчевской, Студенка, Симейкино и Винторивки на Сумщине. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях россияне совершили восемь авиаударов, сбросив 25 управляемых авиабомб, а также более сотни артиллерийских обстрелов, в том числе из РСЗО.
Напомним, что, по словам военного эксперта "Флеш", Россия целенаправленно будет разрушать инфраструктуру на приграничных территориях, чтобы сделать районы в радиусе десятков километров непригодными для жизни.
Также Фокус писал, что темпы оккупации ВС РФ украинской территории упали почти вдвое. В частности, в сентябре российские войска смогли оккупировать 259 квадратных километров украинской территории