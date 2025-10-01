"Тыловые фронты": РФ и Украина будут уничтожать инфраструктуру в 20-50 км от границы, — Флеш (видео)

Россия будет целенаправленно разрушать инфраструктуру на приграничных территориях, чтобы сделать районы в радиусе десятков километров непригодными для жизни, предупреждает военный эксперт Сергей Бескрестнов, известный как Флеш. По его оценке, кроме линий фронта, формируется сеть "тыловых" зон, где систематически будут поражать связь, энергетику и логистику.

Как сообщил Сергей Бескрестнов в своем Telegram-канале, речь идет о зонах глубиной примерно 20-60 км от границы в обе стороны, где противник будет целиться в критическую гражданскую и военную инфраструктуру. Основные цели — телекоммуникации, электросети, транспортные узлы и газовое хозяйство. Даже если боевые действия на основных направлениях временно стихнут, удары по тыловым районам, по его прогнозу, могут продолжаться долго.

По словам эксперта, атаки в этих зонах будут происходить прежде всего средствами дистанционного поражения. На переднем плане — беспилотники, ракеты, реактивные системы залпового огня и управляемые авиабомбы. Именно эти инструменты делают зоны уязвимыми и усложняют защиту гражданских объектов.

Для усиления обороны эксперт советует прежде всего тщательно анализировать удары противника, изучать видео образцов атак и на этой основе совершенствовать укрепления и защитные сооружения. Важно также развернуть локальные системы раннего оповещения, способные своевременно предупреждать как военных, так и гражданское население об угрозе. Кроме этого, эффективной мерой является использование современных технологий разведки для выявления подразделений и техники противника даже за пределами фронтовой линии.

Дополнительным элементом обороны должно стать развертывание систем радиоэлектронной борьбы и комплексных средств защиты от БПЛА — ПВО, турелей, перехватчиков. Не менее важно создавать надежные логистические коридоры и укрытия, которые будут обеспечивать безопасность подразделений в прифронтовой зоне и повышать устойчивость обороны в целом.

Кроме этого, Бескрестнов отмечает, что без введения таких мер "тыловые" фронты будут только расширяться вглубь территории. Вопрос действий противоположной стороны эксперт назвал вне своей компетенции и не комментирует их публично. По его мнению, продвижение одной стороны непосредственно влияет на динамику движений другой.

Напомним, что 1 октября ВС РФ атаковали подстанцию в Славутиче, а в результате удара город и часть Черниговщины остались без света.

ТакжеФокус писал, что на оккупированной Запорожской АЭС из-за действий российских оккупантов станция работает на резервных генераторах. Международное агентство по атомной энергии подтвердило прямую угрозу ядерной безопасности.