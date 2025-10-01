"Тилові фронти": РФ та Україна нищитимуть інфраструктуру в 20-50 км від кордону, — Флеш (відео)

Росія цілеспрямовано руйнуватиме інфраструктуру на прикордонних територіях, щоб зробити райони в радіусі десятків кілометрів непридатними для життя, попереджає військовий експерт Сергій Бескрестнов, відомий як Флеш. За його оцінкою, окрім ліній фронту, формується мережа "тилових" зон, де систематично уражатимуть звʼязок, енергетику і логістику.

Як повідомив Сергій Бескрестнов у своєму Telegram-каналі, йдеться про зони глибиною приблизно 20–60 км від кордону в обидва боки, де противник цілитиметься в критичну цивільну та військову інфраструктуру. Основні цілі — телекомунікації, електромережі, транспортні вузли та газове господарство. Навіть якщо бойові дії на основних напрямках тимчасово стихнуть, удари по тилових районах, за його прогнозом, можуть тривати довго.

За словами експерта, атаки в цих зонах відбуватимуться насамперед засобами дистанційного ураження. На передньому плані — безпілотники, ракети, реактивні системи залпового вогню і керовані авіабомби. Саме ці інструменти роблять зони вразливими й ускладнюють захист цивільних об'єктів.

Для посилення оборони експерт радить насамперед ретельно аналізувати удари противника, вивчати відео зразків атак і на цій основі вдосконалювати укріплення та захисні споруди. Важливо також розгорнути локальні системи раннього оповіщення, здатні своєчасно попереджати як військових, так і цивільне населення про загрозу. Окрім цього, ефективним заходом є використання сучасних технологій розвідки для виявлення підрозділів та техніки противника навіть поза межами фронтової лінії.

Додатковим елементом оборони має стати розгортання систем радіоелектронної боротьби та комплексних засобів захисту від БПЛА — ППО, турелей, перехоплювачів. Не менш важливо створювати надійні логістичні коридори та укриття, які забезпечуватимуть безпеку підрозділів у прифронтовій зоні та підвищуватимуть стійкість оборони в цілому.

Окрім цього, Бескрестнов зауважує, що без запровадження таких заходів "тилові" фронти лише розширюватимуться вглиб території. Питання дій протилежної сторони експерт назвав поза своєю компетенцією і не коментує їх публічно. На його думку, просування однієї сторони безпосередньо впливає на динаміку рухів іншої.

Нагадаємо, що 1 жовтня ЗС РФ атакували підстанцію в Славутичі, а внаслідок удару місто та частина Чернігівщини залишилися без світла.

Також Фокус писав, що на окупованій Запорізькій АЕС через дії російських окупантів станція працює на резервних генераторах. Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило пряму загрозу ядерній безпеці.