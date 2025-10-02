Россия перебрасывает на Херсонское направление дивизию, которая брала Бахмут: чем это грозит, — ISW

Российское командование передислоцирует подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии с Краматорского направления на Херсонское. Аналитики ISW предположили, что оккупанты имеют возможность восстановиться и отдохнуть перед сложной задачей в новом для них регионе.

Украинский командир сообщил, что РФ перебросила части 98-й дивизии из района Часов Яр на Херсонское направление. Ими враг заменил части 70-й мотострелковой дивизии. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что элементы передислоцированной дивизии атаковали дом в поселке Приднестровское в Херсонской области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 1 октября.

Отмечается, что 98-я дивизия действовала в районе Часового Яра с апреля 2023 года, и это — первые сообщения о фиксации оккупантов за его пределами. Вероятно, передислокация происходит медленно, и дивизия может разделять подразделения между различными секторами фронта, ведь некоторые из них 1 октября еще оставались активными в Донецкой области.

"Пока непонятно, передислоцирует ли российское военное командование часть или всю 98-ю воздушно-десантную дивизию из района Часов Яр в направлении Херсона или в другие районы фронта", — передали в ISW.

Причина дислокации, по оценке аналитиков, тоже непонятна. Однако они предположили, что командование перебрасывает дивизию на Херсонское направление для того, чтобы захватчики могли отдохнуть и восстановиться. В то же время фиксируют передислокацию ВС РФ с Херсонского и Сумского направлений на Константиновское и Покровское, в том числе элитные подразделения воздушно-десантных войск и морской пехоты. Это показывает, что основные усилия врага в этом году, скорее всего, все же будут сконцентрированы в Донецкой области.

98-я дивизия участвовала в оккупации Бахмута и продвижении к Часовому Яру. Передислокация также может свидетельствовать о том, что она понесла потери и имеет ограниченную боеспособность после 2,5 года наступления. Однако не исключено и то, что российское командование хочет пересмотреть приоритеты операций в Херсонской области.

"Это было бы значительной задачей, поскольку российские войска должны были бы переправиться через реку Днепр в неоккупированную Херсонскую область под интенсивным огнем украинских войск — операция, которую российские войска не пытались провести со времени освобождения Украиной западного (правого) берега Херсонской области в ноябре 2022 года", — подчеркнули аналитики.

В ISW объяснили, что без значительного отдыха силы как 98-я дивизия будут плохо подготовленными к такой задаче. Поэтому возможно, что командование медленно перебрасывает подразделения, готовясь к наступлению в направлении Херсона после того, как оккупанты отдохнут и восстановятся. В то же время в приоритетной для России Донецкой области продолжат вести бои другие группировки.

Напомним, 1 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Силы обороны рассекли так называемый "Добропольский выступ" в Донецкой области и делают все, чтобы враг нес максимальные потери в этом районе.

Эксперт Майкл Кларк рассказал Sky News, что может "иметь в рукаве" Украина несмотря на приближение холодов и снега. По его словам, украинцы "любят делать сюрпризы" и знают, как это влияет на россиян и Запад.