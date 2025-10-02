Под угрозой Керченский мост: ВСУ до зимы могут нанести большой удар по Крыму, — Sky News

Военный аналитик Майкл Кларк считает, что Силы обороны Украины могут нанести удар по Крыму в ближайшие месяцы. По его мнению, серьезной атаке может подвергнуться в частности Крымский мост.

Профессор Майкл Кларк не исключает неожиданной атаки на Крым со стороны Украины еще до наступления зимы. Он сказал в комментарии для Sky News 1 октября, что несмотря на приближение холодов, влаги и снега украинские военные "еще могут иметь что-то в рукаве".

"Украинцы любят делать сюрпризы. Они знают, что это влияет не только на россиян на передовой, но и на восприятие Западом того, как идут дела в Украине", — отметил Кларк.

Аналитик напомнил, что недавно украинские военные нанесли удар по ряду радиолокационных станций и объектов противовоздушной обороны на Крымском полуострове. По его словам, Силы обороны Украины создают бреши в российской ПВО, и могут захотеть воспользоваться ими, чтобы получить еще более весомые результаты.

По мнению Кларка, до зимы может произойти "какое-то большое нападение на Крым", как воздушные атака или высадка морского десанта, которая может сбить оккупантов с толку. Профессор считает, что целью воздушной атаки может быть в частности Керченский мост, который соединяет полуостров Крым с Россией, поскольку сейчас украинцы имеют соответствующее оружие для нанесения глубоких ударов.

Также Кларк выразил убеждение, что российское наступление, которое началось летом, "исчерпало себя", и оккупанты не достигают стратегически важного прогресса, хотя им удалось "оказывать разумное давление" на Купянском направлении в Харьковской области. При этом он отметил, что Украину ждет очередная сложная зима с массированными воздушными атаками.

Напомним, 1 октября глава оккупационной власти в Крыму Сергей Аксенов объявил новые ограничения на бензин в Крыму. В одни руки будут продавать не более 20 литров топлива.

Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес во время международной конференции Warsaw Security Forum 2025 30 сентября призвал сделать Крым непригодным для жизни. Он отметил, что оккупированный полуостров является для президента РФ Владимира Путина "Святой Горой", которая мотивирует его продолжать войну.