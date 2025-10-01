"Святая Гора Путина": Бен Уоллес призвал сделать Крым не пригодным для жизни (видео)

Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес напомнил о важности Крыма для президента Российской Федерации Владимира Путина. По его словам, чтобы повлиять на РФ, стоит превратить полуостров в нежизнеспособную местность.

Чтобы сделать Крым "нежизнеспособным", Запад должен предоставить Украине возможности для дальнобойных ударов, заявил Уоллес во время международной конференции Warsaw Security Forum 2025. Экс-чиновник британского правительства напомнил, что полуостров является для Путина священным местом, "Святой Горой". Глава Кремля будет вынужден прекратить войну, если увидит, что потерял что-то важное, прозвучало во время выступления в Польше 30 сентября.

Удары по Крыму — Бен Уоллес об атаках "Таурус"

Уоллес ответил на вопрос о том, как Запад мог бы помочь Украине, поскольку украинцам кажется, что их бросили на произвол судьбы и они воюют сами. Экс-министр объяснил, что следует уничтожить Крымский мост, чтобы максимально усложнить ситуацию на полуострове. Только в этом случае Путин сделает нужные выводы: чтобы этого достичь, нужны дальнобойные ракеты, например, Taurus.

"Мы должны помочь Украине иметь дальний радиус действия, дать возможности сделать Крым нежизнеспособным. Нам нужно задушить жизнь в Крыму. Если мы это сделаем, то Путин поймет, что ему есть что терять, если это место станет непригодным для жизни. Невозможно, чтобы он работал, этот мост, — нам нужен Taurus из Германии. Нам нужно разрушить этот проклятый мост, потому что это эго, это статуя, это эго Путина. Если мы это сделаем, Путин вдруг поймет, что у него есть что терять", — подчеркнул британец.

Экс-чиновник также описал, чем является Крым и Украина для Путина. По его мнению, глава Кремля относится к полуострову как к "Священной Горе" и охвачен желанием доминировать над Украиной. И именно эти два желания мотивируют президента РФ.

"Нам нужно помнить, что мотивирует Путина. Путин влюблен в идею доминирования в Украине, идеей захвата Украины. Крым — это Россия... Крым он объявил в 2014 году", — пояснил Уоллес.

Еще один вопрос, на который ответил британский экс-министр, — почему НАТО сбивает российские дроны на полторы тысячи долларов ракетами за полмиллиона и не использует другие средства, как показала Украина. Уоллес подтвердил, что западные военные "до сих пор хотят покупать авианосцы и ракеты стоимостью миллион долларов" и "игнорируют уроки новых способов ведения войны". На Западе есть технологии, способные справиться с вызовами войны 21 века, а "мы все еще их игнорируем"

Удары по Крыму — детали

Отметим, Фокус писал об ударах по Крыму и о том, какие последствия для оккупантов наступили после этого. В частности, в сентябре ГУР Минобороны несколько раз сообщал об уничтожении средств ПВО на полуострове. Кроме того, происходили атаки морскими дронами на нефтяные терминалы в Туапсе и Новороссийске, и ударными БПЛА — по нефтебазам и нефтеперерабатывающим заводам Краснодарского края, Ростовской области и тому подобное. На конец сентября медиа сообщили о проблемах с топливом в Крыму: на заправках нет бензина, а тот что появляется, продаются в ограниченном количестве.

Напоминаем, страны Европы планируют собраться в Копенгагене и решить, как будут защищаться от дронов РФ и будут ли их сбивать. Между тем The Telegraph рассказал о возможности закрыть запад Украины от воздушных атак россиян.