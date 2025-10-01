"Свята Гора Путіна": Бен Воллес закликав зробити Крим не придатним для життя (відео)

Ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес нагадав про важливість Криму для президента Російської Федерації Володимира Путіна. З його слів, щоб вплинути на РФ, варто перетворити півострів на нежиттєздатну місцевість.

Щоб зробити Крим "нежиттєздатним", Захід повинен надати Україні можливості для далекобійних ударів, заявив Воллес під час міжнародної конференції Warsaw Security Forum 2025. Експосадовець британського уряду нагадав, що півострів є для Путіна священним місцем, "Святою Горою". Очільник Кремля буде змушений припинити війну, якщо побачить, що втратив щось важливе, пролунало під час виступу у Польщі 30 вересня.

Удари по Криму - Бен Воллес про атаки "Таурус"

Воллес відповів на питання про те, як Захід міг би допомогти Україні, оскільки українцям здається, що їх кинули напризволяще і вони воюють самі. Ексміністр пояснив, що слід знищити Кримський міст, щоб максимально ускладнити ситуацію на півострові. Лише у цьому випадку Путін зробить потрібні висновки: щоб цього досягнути, потрібні далекобійні ракети, наприклад, Taurus.

"Ми повинні допомогти Україні мати дальній радіус дії, дати можливості зробити Крим нежиттєздатним. Нам потрібно задушити життя в Криму. Якщо ми це зробимо, то Путін зрозуміє, що йому є що втрачати, якщо це місце стане непридатним для життя. Не можливо, щоб він працював, цей міст, — нам потрібен Taurus з Німеччини. Нам потрібно зруйнувати цей проклятий міст, тому що це его, це статуя, це его Путіна. Якщо ми це зробимо, Путін раптом зрозуміє, що у нього є що втрачати", — наголосив британець.

Експосадовець також описав, чим є Крим та Україна для Путіна. На його думку, очільник Кремля ставиться до півострова як до "Священної Гори" та охоплений бажанням домінувати над Україною. І саме ці два бажання мотивують президента РФ.

"Нам потрібно пам'ятати, що мотивує Путіна. Путін закоханий в ідею домінування в Україні, ідеєю захоплення України. Крим – це Росія… Крим він оголосив у 2014 році", — пояснив Воллес.

Ще одне питання, на яке відповів британський ексміністр, — чому НАТО збиває російські дрони на півтори тисячі доларів ракетами за пів мільйона і не використовує інші засоби, як показала Україні. Воллес підтвердив, що західні військові "досі хочуть купувати авіаносці та ракети вартістю мільйон доларів" та "ігнорують уроки нових способів ведення війни". На Заході є технології, здатні впоратись з викликами війни 21 століття, а "ми все ще їх ігноруємо"

Удари по Криму — деталі

Зазначимо, Фокус писав про удари по Криму і про те, які наслідки для окупантів настали після цього. Зокрема, у вересні ГУР Міноборони кілька разів повідомляв про знищення засобів ППО на півострові. Крім того, відбувались атаки морськими дронами на нафтові термінали в Туапсе та Новоросійську, та ударними БпЛА — по нафтобазах та нафтопереробних заводах Краснодарського краю, ростовської області тощо. На кінець вересня медіа повідомили про проблеми з пальним в Криму: на заправках немає бензину, а той що з'являється, продаються в обмеженій кількості.

Нагадуємо, країни Європи планують зібратись у Копенгагені та вирішити, як захищатимуться від дронів РФ та чи будуть їх збивати. Тим часом The Telegraph розповів про можливість закрити захід України від повітряних атак росіян.