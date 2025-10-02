Під загрозою Керченський міст: ЗСУ до зими можуть завдати великого удару по Криму, — Sky News

Військовий аналітик Майкл Кларк вважає, що Сили оборони України можуть завдати удару по Криму найближчими місяцями. На його думку, серйозної атаки може зазнати, зокрема, Кримський міст.

Професор Майкл Кларк не виключає несподіваної атаки на Крим з боку України ще до настання зими. Він сказав у коментарі для Sky News 1 жовтня, що попри наближення холодів, вологи та снігу українські військові "ще можуть мати щось у рукаві".

"Українці люблять робити сюрпризи. Вони знають, що це впливає не лише на росіян на передовій, але й на сприйняття Заходом того, як ідуть справи в Україні", — зазначив Кларк.

Аналітик нагадав, що нещодавно українські військові завдали удару по низці радіолокаційних станцій і об'єктів протиповітряної оборони на Кримському півострові. За його словами, Сили оборони України створюють прогалини в російській ППО, і можуть захотіти скористатися ними, щоб отримати ще вагоміші результати.

На думку Кларка, до зими може відбутися "якийсь великий напад на Крим", як-от повітряна атака чи висадження морського десанту, що може збити окупантів з пантелику. Професор вважає, що ціллю повітряної атаки може бути, зокрема, Керченський міст, який з'єднує півострів Крим із Росією, оскільки наразі українці мають відповідну зброю для завдання глибоких ударів.

Також Кларк висловив переконання, що російський наступ, який почався влітку, "вичерпав себе", й окупанти не досягають стратегічно важливого прогресу, хоча їм вдалося "чинити розумний тиск" на Куп'янському напрямку в Харківській області. Водночас він зазначив, що на Україну чекає чергова складна зима з масованими повітряними атаками.

Нагадаємо, 1 жовтня глава окупаційної влади в Криму Сергій Аксьонов оголосив нові обмеження на бензин у Криму. В одні руки продаватимуть не більше ніж 20 літрів палива.

Ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час міжнародної конференції Warsaw Security Forum 2025 30 вересня закликав зробити Крим непридатним для життя. Він зазначив, що окупований півострів є для президента РФ Володимира Путіна "Святою Горою", яка мотивує його продовжувати війну.