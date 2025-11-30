Партизаны сожгли военный электровоз россиян в Брянске, — "Атеш" (видео)

Агенты украинского партизанского движения "Атеш" сожгли военный электропоезд на железнодорожных путях в Брянске, который доставлял ВС РФ необходимые для ведения войны грузы.

В результате диверсии нарушена логистика врага на Сумском направлении, сообщили в "Атэш".

"Наши агенты провели успешную диверсию в Брянске, нанеся точечный удар по критическому элементу вражеской железнодорожной логистики. Мы уничтожили электропоезд, который использовался для перевозки военных грузов", — говорится в сообщении.

Партизаны объяснили, что Брянск является ключевым логистическим узлом, обеспечивающим снабжение Северной группировки оккупантов и переброску резервов в приграничные области.

"Уничтожение локомотива в этом хабе создало существенные проблемы в снабжении фронта, а именно нарушены графики движения эшелонов с боеприпасами, техникой и топливом, которые готовились к отправке на передовую на Сумском направлении", — отметили в "Атеш".

Там также отметили, что эта операция доказывает, что российский тыл не является безопасной зоной, поскольку агенты "Атеш" работают и в других логистических центрах России, на которых держится вся военная машина ВС РФ.

Напомним, 21 мая в "Атеш" сообщили, что мобилизованные ВС РФ с Луганщины дезертируют под Покровском.

В сентябре партизаны взорвали железнодорожные пути к заводу по производству ракет в Смоленске.