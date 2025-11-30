Знищили 53 окупантів: ЗСУ зачистили від росіян село на Дніпропетровщині, — DeepState (відео)

Бійці 37 окремої бригади морської піхоти Збройних сил України зачистили від російських окупантів село Іванівка у Дніпропетровській області та південні околиці цього населеного пунктую.

Під час зачистки було ліквідовано 53 росіян, повідомили у 37 ОБрМП.

"Внаслідок пошуково-ударних дій було знищено 53 окупанти та ще 19 узято в полон", — йдеться у підписі до відео з взятими у полон росіянами.

Аналітики DeepState уточнили, що полонених окупантів вже передали для поповнення обмінного фонду.

"Їх нагодовано та надано медичну допомогу. На відміну від у**юдків, ми максимально дотримуємося норм міжнародного права", — наголосили в DeepState.

Аналітики також виокремили на мапі бойових дій територію села та околиць Іванівки, які зачистили українські бійці.

Село Іванівка на мапі DeepState Фото: Скриншот

Нагадаємо, 27 листопада ЗС РФ окупували село Зелений Гай та ще ближче підійшли до Гуляйполя.

Відео дня

22 листопада аналітики DeepState повідомили про те, що росіяни здійснили кілька "накатів" у Запорізькій області.