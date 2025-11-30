Знищили 53 окупантів: ЗСУ зачистили від росіян село на Дніпропетровщині, — DeepState (відео)
Бійці 37 окремої бригади морської піхоти Збройних сил України зачистили від російських окупантів село Іванівка у Дніпропетровській області та південні околиці цього населеного пунктую.
Під час зачистки було ліквідовано 53 росіян, повідомили у 37 ОБрМП.
"Внаслідок пошуково-ударних дій було знищено 53 окупанти та ще 19 узято в полон", — йдеться у підписі до відео з взятими у полон росіянами.
Аналітики DeepState уточнили, що полонених окупантів вже передали для поповнення обмінного фонду.
"Їх нагодовано та надано медичну допомогу. На відміну від у**юдків, ми максимально дотримуємося норм міжнародного права", — наголосили в DeepState.
Аналітики також виокремили на мапі бойових дій територію села та околиць Іванівки, які зачистили українські бійці.
Нагадаємо, 27 листопада ЗС РФ окупували село Зелений Гай та ще ближче підійшли до Гуляйполя.
22 листопада аналітики DeepState повідомили про те, що росіяни здійснили кілька "накатів" у Запорізькій області.