"Спроби прориву": росіяни здійснили кілька "накатів" у Запорізькій області, — DeepState

Російські окупанти здійснили декілька невеликих накатів в Запорізькій області, зокрема танк та БТР здійснив спробу прориву на село Новоданилівка.

Прощупування ворогом української оборони продовжується, повідомив моніторинговий проєкт DeepState.

"Танк та БТР здійснив спробу прориву на Новоданилівку. В якому БТР зміг доїхати до населеного пункту, висадити десант, але при поверненні його догнали наші пілоти дронів на північ від Роботиного. Доля тих піхотинців, які "залетіли" в глибину нашої оборони очевидна", — йдеться у повідомленні.

Аналітики уточнили, що також була спроба двох бойових броньованих машин та танку прорватися в Малу Токмачку з Новопокровки, але їх також зустріли вогнем українські бійці.

"Наразі противник застосовує доволі малу кількість ресурсів і якщо росіянам вдасться досягнути в цих спробах успіху, то це буде символізувати виключно про проблеми в обороні СОУ, як це зараз відбувається в районі Гуляйполя", — зазначили в DeepState.

Там наголосили, що більший ресурс противник поки не вводить, хоча минула спроба штурму була масованіша.

Мапа накатів на Запоріжжі Фото: DeepState

