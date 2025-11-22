"Попытки прорыва": россияне совершили несколько "накатов" в Запорожской области, — DeepState

Российские оккупанты совершили несколько небольших накатов в Запорожской области, в частности танк и БТР совершил попытку прорыва на село Новоданиловка.

Прощупывание врагом украинской обороны продолжается, сообщил мониторинговый проект DeepState.

"Танк и БТР совершил попытку прорыва на Новоданиловку. В котором БТР смог доехать до населенного пункта, высадить десант, но при возвращении его догнали наши пилоты дронов к северу от Роботино. Судьба тех пехотинцев, которые "залетели" в глубину нашей обороны очевидна", — говорится в сообщении.

Аналитики уточнили, что также была попытка двух боевых бронированных машин и танка прорваться в Малую Токмачку из Новопокровки, но их также встретили огнем украинские бойцы.

"Сейчас противник применяет довольно малое количество ресурсов и если россиянам удастся достичь в этих попытках успеха, то это будет символизировать исключительно о проблемах в обороне СОУ, как это сейчас происходит в районе Гуляйполя", — отметили в DeepState.

Там отметили, что больший ресурс противник пока не вводит, хотя прошлая попытка штурма была более массированной.

Карта накатов на Запорожье Фото: DeepState

