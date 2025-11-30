Уничтожили 53 оккупантов: ВСУ зачистили от россиян село на Днепропетровщине, — DeepState (видео)

Бойцы 37 отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины зачистили от российских оккупантов село Ивановка в Днепропетровской области и южные окраины этого населенного пункта.

Во время зачистки было ликвидировано 53 россиян, сообщили в 37 ОБрМП.

"В результате поисково-ударных действий было уничтожено 53 оккупанта и еще 19 взяты в плен", — говорится в подписи к видео с взятыми в плен россиянами.

Аналитики DeepState уточнили, что пленных оккупантов уже передали для пополнения обменного фонда.

"Они накормлены и оказана медицинская помощь. В отличие от у**юдков, мы максимально придерживаемся норм международного права", — отметили в DeepState.

Аналитики также выделили на карте боевых действий территорию села и окрестностей Ивановки, которые зачистили украинские бойцы.

Село Ивановка на карте DeepState Фото: Скриншот

Напомним, 27 ноября ВС РФ оккупировали село Зеленый Гай и еще ближе подошли к Гуляйполю.

22 ноября аналитики DeepState сообщили о том, что россияне совершили несколько "накатов" в Запорожской области.