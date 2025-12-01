"Быстро обезвредили": ВСУ сорвали попытку россиян развернуть флаг РФ в Волчанске (видео)

Бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины уничтожили российских оккупантов, которые пытались поднять флаг РФ над зданием в Волчанске Харьковской области.

В самом Волчанске сейчас продолжаются тяжелые бои, сообщили в пресс-службе 16-го армейского корпуса.

"В очередной раз хотели выдать желаемое за действительность — пара россиян сделали самоубийственную попытку поднять триколор над зданием в городе Волчанск на Харьковщине. Это завершилось традиционно — подразделения 16-го армейского корпуса быстро обезвредили захватчиков", — говорится в сообщении корпуса.

На видео, которое обнародовали украинские защитники, видно как оккупанты пытаются развернуть российский триколор на крыше сильно разрушенного здания. Однако бойцы ВСУ заметили россиян и точным ударом с дрона ликвидировали как самих оккупантов, так и триколор, который они хотели вывесить.

Відео дня

В то же время в 16 армейском корпусе подчеркнули, что в городе продолжаются тяжелые бои, но украинские воины контролируют ситуацию и дают отпор врагу.

"В разрушенном Волчанске продолжаются тяжелые бои. Воины 57-й отдельной мотопехотной бригады 16 армейского корпуса контролируют ситуацию, удерживают позиции и дают достойный отпор оккупантам, уничтожая их живую силу и технику", — отметили украинские бойцы.

Напомним, Бойцы 37 ОБрМП ВСУ зачистили от россиян Ивановку, взяв в плен 19 оккупантов и еще 53 уничтожив.

Фокус также писал, что партизаны сожгли военный электровоз россиян в Брянске.