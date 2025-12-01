"Иногда это очень страшные картины": в Покровске линия боестолкновения проходит по колее (видео)

Начальник отделения коммуникаций 155 отдельной механизированной бригады Артем Прибыльнов сообщил, что плотность российской пехоты в Покровске — очень высокая, но украинские защитники наносят значительные потери. По линии местной железнодорожной колеи образовалась "достаточно весомая kill-зона".

"Сейчас линия боевого столкновения проходит по железнодорожному пути именно в городе Покровск", — рассказал Прибыльнов в эфире телеканала "Киев" 1 декабря.

Он проинформировал, что украинские подразделения пытаются наносить ВС РФ максимальные потери на подступах к пути с помощью штурмовых действий и управляемых авиабомб.

"Сама железнодорожная колея также — это тяжелая преграда, которая затрудняет передвижение врага. Это, во-первых, открытый участок местности. Во-вторых, ее очень трудно просто так перейти. Мы же понимаем, это такая "естественная" преграда. Поэтому там также образовалась такая достаточно весомая kill-зона", — отметил военный.

Відео дня

Он подчеркнул, что сейчас в Покровске действует очень высокая плотность российской пехоты.

"Это, в принципе, также не новость. Так враг действует всегда, применяя большое количество личного состава, реализуя свой именно наступательный потенциал в живой силе. Их очень много уничтожается, и иногда это очень страшные картины, жуткие", — поделился представитель бригады.

По его словам, ВС РФ пытаются использовать себе на пользу погодные условия и увеличить свое присутствие в застройке, где идут стрелковые бои. Оккупанты стремятся обустроить в городе укрытия и огневые позиции. Основные потери враг несет именно в ближних боях. Преимущество ВСУ — в том, что они лучше знают местность и эффективнее работают.

Напомним, ВСУ уничтожили оккупантов, которые пытались установить триколор в Волчанске. В городе продолжаются тяжелые бои, и попытку поднять там флаг в армии назвали самоубийственной.

Днем 1 декабря ВС РФ ударили баллистикой по Днепру. Известно уже о трех погибших и восьми пострадавших. По данным ОВА, в городе повреждены СТО и другие предприятия.