Военный Фокус Обстрелы городов Украины
Атака на Днепр: известно о погибших и раненых (обновляется)
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. Известно о трех погибших и восьми пострадавших.
Спасательная операция сейчас продолжается. Об этом сообщил председатель ОВА Владислав Гайваненко.
Он сообщил, что россияне нанесли удар ракетой утром.
По предварительным данным, повреждены СТО и другие предприятия. Сейчас продолжается обследование территории.
Информация о раненых появлялась и в медиа. В частности, появилось видео, где видно, что на месте работают работники скорой, полиции и спасатели ГСЧС.
Новость обновляется.