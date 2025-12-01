Атака на Днепр: известно о погибших и раненых (обновляется)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. Известно о трех погибших и восьми пострадавших.

Спасательная операция сейчас продолжается. Об этом сообщил председатель ОВА Владислав Гайваненко.

Он сообщил, что россияне нанесли удар ракетой утром.

По предварительным данным, повреждены СТО и другие предприятия. Сейчас продолжается обследование территории.

Информация о раненых появлялась и в медиа. В частности, появилось видео, где видно, что на месте работают работники скорой, полиции и спасатели ГСЧС.

Новость обновляется.