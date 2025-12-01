РФ ударила баллистикой по Днепру: в ОГА подтвердили ракетную атаку, есть раненые (видео)

Днем 1 декабря Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Днепр баллистической ракетой. В соцсетях сообщили о раненых в результате воздушной атаки, а на место удара уже прибыли скорые. В Днепропетровской ОГА подтвердили ракетный удар. На видео с места трагедии — врачи и раненые, которых несут в спецмашины.

Сообщение Днепропетровской ОВА о ракетном ударе по Днепру появилось в Telegram-канале учреждения в 10:31. Военная администрация сообщила, что на место попадания отправились спасатели и другие соответствующие службы. Детали прилета пока не уточняются.

На видео из соцсетей появились кадры с СТО, поврежденного ракетным ударом. Слышно как водитель радуется, потому что выжил, вероятно, благодаря тому, что сидел в машине. Вокруг — полностью разрушенное здание: разрушенные стены, оборудование, автомобили. На других фото — раненый человек, которому оказывают помощь врачи, а потом несут к машине: Фокус не публикует фото по этическим соображениям.

Відео дня

В канале "ДС: новости Днепра" написали, что удар, вероятно, баллистики РФ, пришелся по центру города. Среди прочего, пострадал местный фитнес-центр Fit Haus, в котором взрывная волна разбила стекла на окнах.

Обстрел Украины — детали удара по Днепру

Воздушные силы Украины предупредили об угрозе баллистического удара в 10:10. Командование предупредило, что ракета будет лететь из Таганрога [вероятно, речь шла о ракете "Искандер-К" — ред.]. Через 40 мин., в 10:52, — отбой баллистической угрозы.

Городской голова Днепра Борис Филатов пока не информировал о последствиях баллистического удара по городу. Расстояние от Таганрога до Днепра — около 300 км.

Отметим, в ноябре ВС РФ не раз обстреливали Днепр дронами-камикадзе "Шахед" и другими средствами поражения. Одна из атак состоялась в ночь на 8 ноября: российский беспилотник влетел в многоэтажку. При этом мониторинговые каналы писали об атаке минимум пяти баллистических ракет. Как сообщило "Суспільне Дніпро", в результате попадания повредилось несколько этажей дома, а люди оказались под завалами. На фото и видео с места прилета — полностью разрушена секция дома. из-под завалов вытащили детей 2 и 13 лет.

Напоминаем, 15 ноября ВС РФ ударили по Днепру и повредили склад сети аптек, сожгли несколько тонн медикаментов. Через несколько дней — аналогичная атака, но от удара пострадала студия "Суспільного" в Днепре.