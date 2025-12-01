РФ вдарила балістикою по Дніпру: у ОВА підтвердили ракетну атаку, є поранені (відео)

Вдень 1 грудня Збройні сили Російської Федерації атакували Дніпро балістичною ракетою. У соцмережах повідомили про поранених внаслідок повітряної атаки, а на місце удару вже прибули швидкі. У Дніпропетровській ОВА підтвердили ракетний удар. На відео з місця трагедії — лікарі та поранені, яких несуть у спецмашини.

Повідомлення Дніпропетровської ОВА про ракетний удар по Дніпру з'явилось в Telegram-каналі установи о 10:31. Військова адміністрація повідомила, що на місце влучання вирушили рятувальники та інші відповідні служби. Деталі прильоту поки не уточнюються.

На відео з соцмереж з'явились кадри з СТО, пошкодженого ракетним ударом. Чути як водій радіє, бо вижив, ймовірно, завдяки тому, що сидів у машині. Навколо — повністю зруйнована будівля: зруйновані стіни, устаткування, автомобілі. На інших фото — поранена людина, якій надають допомогу лікарі, а потім несуть до машини: Фокус не публікує фото з етичних міркувань.

Відео дня

У каналі "ДС: новини Дніпра" написали, що удар, ймовірно, балістики РФ, прийшовся по центру міста. Серед іншого, постраждав місцевий фітнес-центр Fit Haus, у якому вибухова хвиля розбила скло на вікнах.

Обстріл України — деталі удару по Дніпру

Повітряні сили України попередили про загрозу балістичного удару о 10:10. Командування попередило, що ракета летітиме з Таганрога [ймовірно, ішлося про ракету "Искандер-К" — ред.]. Через 40 хв., о 10:52, — відбій балістичної загрози.

Міський голова Дніпра Борис Філатов поки не інформував про наслідки балістичного удару по місту. Відстань від Таганрога до Дніпра — близько 300 км.

Зазначимо, у листопаді ЗС РФ не раз обстрілювали Дніпро дронами-камікадзе "Шахед" та іншими засобами ураження. Одна з атак відбулась в ніч на 8 листопада: російський безпілотник влетів у багатоповерхівку. При цьому моніторингові канали писали про атаку мінімум п'яти балістичних ракет. Як повідомило "Суспільне Дніпро", внаслідок влучання пошкодилось кілька поверхів будинку, а люди опинились під завалами. На фото та відео з місця прильоту — повністю зруйнована секція будинку. з-під завалів витягнули дітей 2 та 13 років.

Нагадуємо, 15 листопада ЗС РФ вдарили по Дніпру та пошкодили склад мережі аптек, спаливши кілька тонн медикаментів. Через кілька днів — аналогічна атака, але від удару постраждала студія "Суспільного" у Дніпрі.