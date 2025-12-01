Атака на Дніпро: відомо про загиблих та поранених (оновлюється)

Російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Відомо про трьох загиблих та вісьмох постраждалих.

Рятувальна операція наразі триває. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови ОВА Владислав Гайваненко.

Він повідомив, що росіяни завдали удару ракетою вранці.

За попередніми даними, пошкоджені СТО та інші підприємства. Наразі триває обстеження території.

Інформація про поранених з'являлася і в медіа. Зокрема, з'явилося відео, де видно, що на місці працюють працівники швидкої, поліції та рятувальники ДСНС.

Близько 10:30 російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. РФ вдарила по місту балістичною ракетою.

На відео з соцмереж з'явились кадри з СТО, пошкодженого ракетним ударом. Чути як водій радіє, бо вижив, ймовірно, завдяки тому, що сидів у машині.

Відео дня

Міський голова Дніпра Борис Філатов досі не прокоментував наслідки удару.

"Суспільне Дніпро" повідомило, що дорогу поблизу місця влучання перекрили. Через це утворився затор в обидві сторони руху.

Нагадаємо, що 20 листопада Дніпро було атаковане десятками "шахедів" з декількох напрямків. Внаслідок тієї атаки були побиті вікна в двох багатоповерхівках.

У ніч на 15 листопада російські окупанти вдарили по Дніпру дронами типу "шахед", один з яких розбився поряд із житловим кварталом. Атака на місто почалась після опівночі. Зокрема, під час тієї атаки окупанти завдали удару по складах одного з двох найбільших українських фармдистриб'юторів. Унаслідок атаки його було повністю знищено.